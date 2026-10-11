Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều 11.10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích hoạt động của đại sứ quán trong thời qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, một nước láng giềng có dân số 1,4 tỉ dân với tiềm năng phát triển rất lớn, có ý nghĩa quan trọng trong tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam. Điều này thể hiện ở kết quả trao đổi kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, buôn bán nông sản trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ẢNH: TTXVN

Kinh tế Việt Nam bước vào quý cuối năm với nền tảng tăng trưởng tích cực

Cập nhật với bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam duy trì ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, kinh tế phát triển mạnh mẽ, thực hiện thành công việc tinh giản biên chế, sáp nhập đơn vị hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế... Quốc hội đã phát huy vai trò rất nổi bật trong việc thông qua các quyết sách lớn của đất nước, nhằm kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển nhanh, bền vững cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.



Về phát triển kinh tế, kinh tế Việt Nam đang bước vào quý cuối năm với nền tảng tăng trưởng tích cực. GDP quý 3/2026 tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01% - cao nhất kể từ năm 2011.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Các chỉ số quan trọng khác cũng cho thấy sức bật của nền kinh tế. Trong 9 tháng, sản xuất công nghiệp tăng trên 12%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỉ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký gần 50,4 tỉ USD và vốn FDI thực hiện vượt 21 tỉ USD. Đây là những con số hết sức quan trọng, khẳng định những chính sách mới của Đảng, Nhà nước đã đi vào thực tiễn, tạo ra những bước phát triển đột phá.

Liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng công tác người Việt Nam ở nước, coi đây là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, mới đây nhất là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy việc quan tâm, chăm lo, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Đánh giá cao những nỗ lực của bà con cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt ở Trung Quốc nói riêng, trên thế giới nói chung, duy trì sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Cùng đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng, nhất là Đại sứ quán Việt Nam ở các nước phải làm tốt nhiệm vụ đưa nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thực sự đi vào đời sống của mỗi kiều bào, mỗi người dân Việt, để bà con có điều kiện pháp lý thuận lợi về lưu trú, hộ tịch; chấp hành pháp luật sở tại, giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam; trở thành sứ giả đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Trước đó, cáo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc có hơn 100.000 người, trong đó có khoảng 25.000 lưu học sinh, là một cộng đồng có truyền thống đoàn kết, gắn bó; có tinh thần yêu nước, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc; có tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá đất nước, con người Việt Nam ở sở tại; góp phần vun đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bà con cộng đồng luôn quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định vị trí của cộng đồng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không chỉ chăm lo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp và phát huy nguồn lực của đồng bào. Bà con mong muốn các chủ trương đó được cụ thể hóa thành những điều kiện thuận lợi để gắn bó với quê hương, đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.