Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm, khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẽ giám sát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong quá trình lãnh đạo đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng và lợi thế bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn tới, khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, ổn định lâu dài tại Việt Nam, chấp hành pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hợp tác văn hóa - thể thao đang ngày càng trở thành cầu nối quan trọng gắn kết hai dân tộc, hoan nghênh việc hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao điện tử và các môn thể thao góp phần xây dựng sức khỏe cộng đồng và tinh thần đoàn kết.

Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam; khẳng định Hàn Quốc sẽ theo đuổi hợp tác toàn diện với Việt Nam từ các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, vận tải, năng lượng đến các lĩnh vực công nghiệp tương lai bao gồm khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp văn hóa.

Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao quan hệ chặt chẽ giữa quốc hội hai nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, tăng cường hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, bền vững, đồng thời làm phong phú thêm giao lưu văn hóa - thể thao và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế - đầu tư - công nghệ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.