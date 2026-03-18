Chủ tịch Quốc hội: Trao quyền tự chủ toàn diện cho thủ đô

Chiều 18.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Thủ đô (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận, việc sửa đổi luật Thủ đô lần này là một bước tiến mang tính lịch sử, với tầm nhìn dài hạn, góp phần giúp Hà Nội thực sự trở thành đầu tàu phát triển của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp chiều 18.3 ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội cho rằng luật không nên quy định quá chi tiết mà cần xây dựng một khung, nguyên tắc chung. Trên cơ sở đó, Hà Nội có thể chủ động triển khai phù hợp thực tiễn.

Trọng tâm là trao thẩm quyền tối đa, bảo đảm quyền tự chủ toàn diện cho thủ đô, đồng thời tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng kéo dài, mở ra không gian sáng tạo cho quản trị đô thị đặc biệt. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần kiểm soát rủi ro như nguy cơ lạm quyền, hoặc xung đột pháp lý nếu quy định không rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần xây dựng khung đủ mạnh để tạo nguồn lực lớn, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao, song cũng cần tính toán tính bền vững của nguồn thu.

Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ điều tiết tăng thu gắn với các chỉ số như tăng trưởng GDP của Hà Nội, chỉ số hạnh phúc của người dân và các tiêu chí phát triển bền vững.

Nhấn mạnh cán bộ Hà Nội cần đạt trình độ, năng lực ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần có cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài, đồng thời áp dụng hệ thống đánh giá cán bộ dựa trên kết quả.

Làm cho cả nước hưởng lợi, không phải ưu tiên riêng cho Hà Nội

Trước đó, nêu tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, việc xây dựng luật nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của thủ đô. Đồng thời phân cấp, phân quyền toàn diện cho Hà Nội gắn với nguồn lực thực hiện và trách nhiệm kiểm tra, giám sát, giải trình.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo tại phiên họp chiều 18.3 ẢNH: GIA HÂN

Cho ý kiến về tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần làm rõ phạm vi lĩnh vực Hà Nội được phép ban hành quy định khác với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên.

Quy định này chỉ nên giới hạn trong những lĩnh vực gắn với yêu cầu quản trị đô thị đặc thù hoặc cần thử nghiệm chính sách mới. Cạnh đó, cần quy định rõ nguyên tắc, điều kiện và quy trình ban hành các văn bản này, bao gồm yêu cầu đánh giá tác động chính sách và tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho rằng, việc thiết kế các chính sách ưu đãi, đặc thù cần hướng tới mục tiêu giúp Hà Nội tạo ra giá trị lớn hơn, cả nước được hưởng nhiều hơn, chứ không phải ưu tiên riêng cho Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến sau đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng mong muốn được phân quyền triệt để thành phố thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong ban hành các quy định mới. "Hà Nội không mong muốn đứng ra ngoài hệ thống pháp lý của cả nước mà mong có điều kiện thể hiện vai trò dẫn dắt trong xây dựng chính sách mới khi cơ quan Trung ương chưa kịp ban hành", ông Thắng lý giải.