Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Trà Vinh

Tối 29.4, Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (5.1992 - 5.2022), 47 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài.

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ôn lại quá trình vùng đất Trà Vinh được hình thành thuộc vùng Tây Nam Bộ.

Kể từ khi địa danh Trà Vinh được xác lập với tư cách là tỉnh vào năm 1900, theo dòng lịch sử, tỉnh Trà Vinh đã nhiều lần đổi tên, sáp nhập và tái lập cho phù hợp với tình hình. Tại Kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết tách tỉnh Cửu Long thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh; tỉnh Trà Vinh chính thức được tái lập, đi vào hoạt động từ tháng 5.1992 và phát triển ổn định.

Đến nay, giá trị tổng sản phẩm nội địa tăng trưởng bình quân 11,5% năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,15 triệu đồng/năm. Giá trị sản phẩm thu được trên diện tích đất trồng trọt là 140 triệu đồng/ha năm 2021 và trên diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản là 325 triệu đồng/ha năm 2021.





Đặc biệt, từ năm 2010, tỉnh Trà Vinh đã tập trung huy động các nguồn lực xã hội và vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 80/85 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 18 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 6/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy thế mạnh về các khu kinh tế và năng lượng sạch…Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và ngày càng bền vững, đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm còn 0,89%.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu ý nghĩa, to lớn, rất đỗi tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh qua các thế hệ. Chúc mừng tỉnh nhà vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do những thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh niềm tự hào về những thành tựu to lớn của Trà Vinh đã đạt được trong 30 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Trà Vinh với phương châm hành động đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển cùng truyền thống toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt mọi tiềm năng để sớm trở thành tỉnh khá giả của vùng và cả nước. Hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.