Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng hoa ban tại di tích Truông Bồn

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây xuân Giáp Thìn do T.Ư Đoàn và tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (H.Đô Lương, Nghệ An).



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây xanh tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn PHẠM ĐỨC

Ngay sau lễ khởi động, T.Ư Đoàn và tỉnh Nghệ An đã tiến hành trồng 10.500 cây xanh gồm cây phi lao, bằng lăng. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư và các đại biểu đã tham gia trồng 70 cây hoa ban tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Trong ngày, 67 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên cả nước cùng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024. Trong đợt cao điểm từ ngày 16.2 đến ngày 10.3, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đăng ký trồng hơn 3 triệu cây xanh.

70 cây hoa ban được trồng tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn được lấy giống từ tỉnh Điện Biên PHẠM ĐỨC

Cũng sau Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây xuân Giáp Thìn, T.Ư Đoàn và các đại biểu đã chia thành 3 đoàn công tác tham gia các hoạt động hưởng ứng với các chủ đề "Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng", "Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu" và "Tình nguyện xây dựng nông thôn mới".

T.Ư Đoàn trao tặng Vườn ươm Thanh niên trị giá 70 triệu đồng cho Đoàn thanh niên xã Mỹ Sơn PHẠM ĐỨC

Tại Xã Mỹ Sơn (H.Đô Lương), anh Bùi Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn công tác số 3 của T.Ư Đoàn cùng các đại biểu đã trao tặng công trình Vườn ươm Thanh niên trị giá 70 triệu đồng cho Đoàn thanh niên ở địa phương này và trao tặng công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi ở xóm 3 (xã Mỹ Sơn).

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đang tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở xã Mỹ Sơn PHẠM ĐỨC

Trước khi kết thúc hành trình, đoàn công tác của T.Ư Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà động viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đang tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân tại Trạm y tế xã Mỹ Sơn.