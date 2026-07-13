Chủ tịch Rita Võ: ‘Hệ sinh thái như mâm cỗ, món cốt lõi phải thành công’

Sau 2 thập kỷ giữ vai trò nhà phân phối Kohler tại Việt Nam, Rita Võ chính thức công bố tầm nhìn tương lai, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ nhà phân phối hàng đầu thành tập đoàn đầu tư và sản xuất có hệ sinh thái liên kết toàn diện. Chiến lược này vừa được công bố tại lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác cùng Tập đoàn Kohler tối 8.7.

Từ nhà phân phối đến tập đoàn có hệ sinh thái đa ngành

Năm 2006, khi thị trường nội thất và bất động sản cao cấp tại Việt Nam còn ở giai đoạn sơ khai, Rita Võ trở thành nhà phân phối của Kohler. Sau 20 năm, doanh nghiệp vẫn giữ vững vị thế đối tác quan trọng của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam.

Trong hành trình hợp tác, Rita Võ đã đưa 5 thương hiệu của Kohler vào Việt Nam, đồng hành cùng gần 1.000 dự án lớn nhỏ. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp bước sang giai đoạn phát triển mới.

Rita Võ và Kohler kỷ niệm hành trình 20 năm hợp tác phát triển của 2 tập đoàn

Tại sự kiện, ông Triển công bố chiến lược phát triển trong 10 năm tới với nhiều dự án bất động sản trọng điểm và nhà máy Rita Võ Wood, chuyên sản xuất và cung cấp hệ giải pháp vật liệu gỗ công nghiệp toàn diện.

Theo ông, đây là bước chuyển quan trọng, đưa Rita Võ từ doanh nghiệp thương mại sang sản xuất, từ đơn vị cung cấp vật tư sang phát triển bất động sản và tự chủ thương hiệu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp cho nền kinh tế trong nước.

Ông Võ Mậu Quốc Triển, Chủ tịch Tập đoàn Rita chia sẻ tại sự kiện

'Món gia vị có thể lỗ, nhưng món cốt lõi dứt khoát phải thành công'

Nói về triết lý điều hành, ông Triển không sử dụng những khái niệm quản trị quen thuộc mà ví toàn bộ hệ sinh thái Rita Võ như một "mâm cỗ", nơi mỗi lĩnh vực đều có vai trò riêng.

Theo ông, cũng giống như một mâm cỗ có món chính, món phụ và gia vị, doanh nghiệp không nhất thiết phải yêu cầu mọi lĩnh vực đều tạo ra lợi nhuận ngay lập tức.

"Những món gia vị đó, tôi có thể chấp nhận lỗ trong thời điểm hiện tại, nhưng chúng lại làm nên một mâm cỗ ngon. Có những lĩnh vực mình chưa đủ nguồn nhân lực thì tạm thời điều hành trong trạng thái bảo toàn vốn. Những lĩnh vực cốt lõi mà thị trường cần như vật liệu xây dựng hay đối tác chiến lược Kohler thì dứt khoát phải thành công".

Theo ông Triển, trong suốt 28 năm phát triển, Rita Võ luôn kiên định với 2 giá trị cốt lõi là chính trực và chất lượng, coi đây là nền tảng trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Ông cho rằng chính trực là nguyên tắc người đứng đầu phải thực hiện trước. "Ví dụ mình bán hàng Kohler sản xuất tại Thái Lan, Mỹ hay Ấn Độ thì phải nói rõ cho khách hàng. Đó là chính trực. Nếu nói chung chung rồi bán hàng không đúng, người mua biết, nhân viên biết thì sau này họ không làm việc với mình nữa. Muốn làm được điều đó, ông chủ phải làm gương".

Ông Võ Mậu Quốc Triển chia sẻ về hành trình 20 năm cùng Kohler với báo chí

"Tôi không làm bất động sản để làm giàu"

Một trong những định hướng quan trọng của Rita Võ là đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong giai đoạn tới.

"Tôi không làm bất động sản để làm giàu mà xuất phát từ niềm đam mê với những căn nhà đẹp và đã chuẩn bị quỹ đất suốt 20 năm. Tôi không phát triển về lượng, tôi phát triển về chất. Tôi không cạnh tranh với bất kỳ nhà phát triển bất động sản nào trên thị trường. Riêng phân khúc của Rita Võ phải là 'luxury', cực kỳ 'luxury', ông Triển nói.

Theo ông Triển, quan điểm đó cũng là lý do Rita Võ lựa chọn đồng hành lâu dài với Kohler.

"Tầm nhìn, niềm đam mê và sự tin tưởng" tạo nên 20 năm hợp tác

Tại lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa Kohler và Rita Võ, ông David Kohler, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Kohler cùng các lãnh đạo cấp cao khu vực khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của thương hiệu trong thời gian tới.

Đặc biệt, Kohler sẽ lần đầu tiên giới thiệu tới đối tác và người tiêu dùng Việt Nam bộ sưu tập sản phẩm mới nhất của thương hiệu.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông David Kohler đúc kết mối quan hệ giữa 2 doanh nghiệp bằng 3 từ khóa:Tầm nhìn, Niềm Đam mê và Sự tin Tưởng.

"Ông Triển đã vô cùng đam mê thương hiệu Kohler để từ đó xây dựng nên năng lực kinh doanh tuyệt vời. Chúng tôi cũng đặt niềm tin lớn lao vào nhau để Rita Võ trở thành nhà phân phối độc quyền tại thị trường này. Và cuối cùng là tầm nhìn. Ông Triển luôn nghĩ lớn, đầu tư lớn, dồn cả trái tim lẫn tâm hồn với quyết tâm cao độ. Đó là lý do chúng tôi thành công rực rỡ", ông David Kohler nói.

Ông David Kohler, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Kohler phát biểu tại sự kiện

Sau 2 thập kỷ đồng hành, mối quan hệ giữa Kohler và Rita Võ không còn dừng ở vai trò nhà sản xuất và nhà phân phối, mà đang bước sang giai đoạn cùng phát triển hệ sinh thái và đầu tư dài hạn tại thị trường Việt Nam.