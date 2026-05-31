Kinh tế Doanh nghiệp

Chủ tịch ROX Group: 'Tài sản quý giá nhất là nỗ lực kiến tạo vì con người'

Tuấn Minh
31/05/2026 08:55 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch sáng lập ROX Group khẳng định, tài sản quý giá nhất của ROX Group 30 năm qua không phải là những con số, mà chính là nỗ lực kiến tạo các giá trị tốt đẹp vì con người.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ROX Group, tối 30.5, tại Hà Nội, khi nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển tập đoàn, từ những ngày đầu mở cửa của nền kinh tế đất nước, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch sáng lập ROX Group chia sẻ, điều đáng tự hào nhất sau 30 năm nỗ lực không nằm ở quy mô các công trình, dự án hay những con số tăng trưởng. 

Tài sản lớn nhất chính là yếu tố con người - những thế hệ cán bộ nhân viên đã cùng doanh nghiệp đi qua thử thách để đúc kết nên bản sắc văn hóa doanh nghiệp kiên cường như hiện tại.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch sáng lập ROX Group chia sẻ tại sự kiện

ẢNH: TUẤN MINH

"Ba mươi năm đã đi qua với nhiều thử thách, nhiều đổi thay. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là sứ mệnh sáng tạo thuận ích, là khát vọng kiến tạo những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống, cho cộng đồng và cho con người. Đây là triết lý kinh doanh mà chúng tôi theo đuổi từ ngày đầu lập nghiệp, đã hiện diện suốt nhiều năm tháng qua và sẽ luôn là kim chỉ nam cho hành trình sắp tới", nhà sáng lập tập đoàn ROX Group nói.

Các lãnh đạo và cán bộ nhân viên ROX Group cùng tri ân dấu mốc 30 năm thành lập tập đoàn

Theo bà Hường, trưởng thành cùng những bước chuyển mình của đất nước, ROX Group đã tôi luyện được tinh thần tiên phong, năng lực thích ứng linh hoạt và ý chí vượt mọi giới hạn. 

Triết lý kinh doanh hướng về con người và khát vọng vươn tầm đã được khắc họa trọn vẹn trong concert nghệ thuật "ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ". Được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật đỉnh cao, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua 2 chương: Rực rỡ tinh hoa và ROX vươn xa.

Những tiết mục Rực rỡ tinh hoa tại chương trình nghệ thuật "ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ"

Trong không gian lắng đọng của phần Rực rỡ tinh hoa, thước phim tư liệu "Hành trình vạn dặm - Khởi nguồn Việt Nam" đã tái hiện hình ảnh những con người thế hệ đầu tiên đầy bản lĩnh. 

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục nhạc kịch kết hợp giữa ngôn ngữ giao hưởng, âm nhạc đương đại và công nghệ sân khấu. Vở diễn không chỉ tái hiện tinh thần dấn thân, nỗ lực chuyển hóa thách thức thành cơ hội của riêng ROX Group, mà còn phản chiếu khát vọng vươn lên mạnh mẽ của nhiều thế hệ người Việt.

Các tiết mục văn nghệ với sự xuất hiện của Đông Hùng, Dương Hoàng Yến, (S)TRONG Trọng Hiếu và SOOBIN mang đến những lớp cảm xúc nối tiếp nhau ở phần ROX vươn xa

Không gian thực sự bùng nổ mang đậm hơi thở của một Việt Nam hiện đại, năng động trong phần 2 của concert: ROX vươn xa.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và ánh sáng cùng các nghệ sĩ như SOOBIN, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng và (S)TRONG Trọng Hiếu đã đẩy cảm xúc lên cao trào. Đặc biệt, ca khúc "Vinh quang đang chờ ta" do SOOBIN hòa giọng cùng toàn thể khán giả đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ cho sự tiếp nối khát vọng cống hiến.

Khoảnh khắc SOOBIN hòa giọng cùng cả khán phòng trong ca khúc “Vinh quang đang chờ ta” khép lại đêm diễn

Khán giả phấn khích với những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc

Ít ai biết rằng, tập đoàn đa ngành lớn mạnh này có khởi nguồn từ một nhà máy sản xuất giày xuất khẩu vào năm 1996, từng đưa sản phẩm tới 25 quốc gia trên thế giới. Sau 3 thập kỷ bền bỉ, ROX Group ngày nay đã trở thành một hệ sinh thái vững mạnh, khẳng định dấu ấn trong các lĩnh vực: phát triển đô thị, khu công nghiệp, khách sạn - nghỉ dưỡng, dịch vụ và năng lượng.

Từ những giai điệu giao hưởng vang lên trong khán phòng Nhà hát Hồ Gươm đến những đêm hội cộng đồng tại các khu đô thị, ROX Group lựa chọn nghệ thuật như một cách kết nối con người, nuôi dưỡng cảm xúc và lan tỏa tinh thần hội nhập trong đời sống đương đại.

