Chủ tịch Saigontourist Group gợi mở cơ hội cho 12 startup từ hệ sinh thái doanh nghiệp

Từ ý tưởng riêng lẻ đến giải pháp cho doanh nghiệp lớn

Một ứng dụng quản lý giao dịch tôm, nền tảng vận chuyển đường thủy, sản phẩm chăm sóc da từ hành tím hay vật liệu từ lục bình có thể chưa đủ quy mô để trở thành đối tác của một tập đoàn lớn. Nhưng khi được kết nối thành một chuỗi giải pháp, những dự án này có thể tạo ra giá trị thương mại đáng kể.

Các đại biểu tham gia thảo luận, chia sẻ ý kiến tại ngày hội

Đây là một trong những thông điệp trọng tâm bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), chia sẻ với 12 nhóm khởi nghiệp tại vòng chung kết cuộc thi Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026) thuộc Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026 (CamaUP'26).

Ngày 30.10.2026, bà Ánh Hoa được mời tham gia Ban Giám khảo vòng chung kết NEX 2026. Trước khi cùng hội đồng chuyên gia đánh giá các dự án, bà có bài chia sẻ với chủ đề "Từ mũi đất cuối trời đến hệ sinh thái doanh nghiệp", tập trung vào khả năng chuyển hóa lợi thế địa phương thành mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ và kết nối startup với các doanh nghiệp quy mô lớn.

Với kinh nghiệm quản lý hệ thống hàng trăm cơ sở lưu trú, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm và vận hành chuỗi hoạt động từ lữ hành, ẩm thực đến giải trí, bà cho rằng doanh nghiệp lớn có thể nhìn thấy giá trị của startup ở một góc độ khác. Thay vì chỉ tập trung hoàn thiện một sản phẩm độc lập, nhà sáng lập cần xác định sản phẩm có thể tham gia vào khâu nào của chuỗi giá trị, giải quyết vấn đề gì cho đối tác và tạo ra hiệu quả kinh tế ra sao.

Tài nguyên địa phương là thị trường chưa được khai thác hết

Từ góc nhìn của nhà đầu tư, bà Ánh Hoa cho rằng Cà Mau không nên chỉ được nhìn nhận qua những hạn chế về địa lý, hạ tầng hay khoảng cách thị trường. Địa phương này có nhiều nguồn lực chưa được chuyển hóa thành giá trị kinh tế tương xứng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Saigontontourist Group - tham gia chia sẻ tại ngày hội

Bà phân tích năm nhóm lợi thế có thể mở ra cơ hội kinh doanh mới: ngành thủy sản với sản lượng lớn nhưng còn thiếu dữ liệu giao dịch; hệ sinh thái rừng tràm và rừng ngập mặn có tiềm năng phát triển kinh tế xanh; năng lượng tái tạo; hạ tầng giao thông đang mở rộng; và mạng lưới sông rạch có thể khai thác cho vận tải, logistics và du lịch.

Điểm chung của những lĩnh vực này là khoảng cách giữa tài nguyên sẵn có và khả năng tổ chức khai thác. "Lợi thế của Cà Mau không nằm ở chỗ 'có nhiều'. Lợi thế nằm ở chỗ có nhiều mà chưa được tổ chức", bà nhận định.

Từ đó, bà cho rằng cơ hội khởi nghiệp không nhất thiết phải đến từ việc phát minh một công nghệ hoàn toàn mới. Nhiều thị trường có thể hình thành từ việc giải quyết những khâu đang vận hành kém hiệu quả, thiếu minh bạch hoặc chưa được kết nối.

Chẳng hạn, tại ngành tôm, số hóa giao dịch ở bãi cân có thể giúp hình thành dữ liệu về sản lượng, hộ nuôi và từng vụ nuôi. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, giá trị của giải pháp không chỉ dừng ở quản lý giao dịch mà còn có thể mở rộng sang truy xuất nguồn gốc, đánh giá tín dụng và kết nối với các đơn vị thu mua.

Tương tự, mạng lưới sông rạch có thể trở thành hạ tầng vận chuyển hàng hóa và khách du lịch nếu được tổ chức theo mô hình chia sẻ phương tiện, ghép chuyến và tối ưu công suất.

Theo bà, "khoảng trống giữa tài nguyên và tổ chức chính là thị trường của người khởi nghiệp".

Du lịch cần hệ sinh thái trải nghiệm thay vì sản phẩm đơn lẻ

Từ kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, bà Ánh Hoa cho rằng Cà Mau có lợi thế sinh thái đặc biệt, nhưng để tạo ra doanh thu cao hơn, địa phương cần phát triển những sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Bà nhấn mạnh doanh thu du lịch không chỉ phụ thuộc vào số lượt khách mà còn được quyết định bởi số đêm lưu trú và mức chi tiêu mỗi ngày. Một du khách quốc tế lưu trú ba đêm, trải nghiệm hệ sinh thái rừng, nghỉ tại homestay, tìm hiểu nghề thủ công, thưởng thức tôm sinh thái có truy xuất nguồn gốc và mua đặc sản địa phương có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với một chuyến tham quan ngắn.

"Vì vậy tôi không mong các bạn bán 'cảnh quan'. Tôi mong các bạn cùng nhau bán một chuỗi trải nghiệm liền mạch", bà chia sẻ.

Từ định hướng này, bà gợi ý kết nối nhiều dự án tại NEX 2026 thành một hành trình du lịch có khả năng vận hành thực tế. Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ việc bán từng dịch vụ riêng lẻ sang xây dựng một chuỗi giá trị trải nghiệm. Mỗi dự án đảm nhận một công đoạn, bổ trợ cho nhau và cùng tạo ra doanh thu.

Đây cũng là mô hình có thể mở rộng sang những điểm đến khác tại Đồng bằng sông Cửu Long, nơi tài nguyên sinh thái, văn hóa và sản vật địa phương có nhiều nét tương đồng.

Công nghệ phải phù hợp điều kiện vận hành thực tế

Bên cạnh mô hình kinh doanh, bà Ánh Hoa dành nhiều thời gian phân tích yêu cầu phát triển công nghệ phù hợp với đặc thù người dùng tại khu vực nông thôn và ven biển.

Theo bà, giải pháp công nghệ ở những địa bàn này cần hoạt động được trong điều kiện kết nối mạng không ổn định, thao tác đơn giản và phù hợp với người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng nền tảng số. Bà đề xuất các startup quan tâm đến kiến trúc A.B.C.D, gồm Data (dữ liệu), Cloud (điện toán đám mây), AI (trí tuệ nhân tạo) và Blockchain & Trust (chuỗi khối và cơ chế niềm tin).

Bốn nhóm hệ sinh thái mở ra cơ hội hợp tác

Điểm đáng chú ý trong bài chia sẻ của bà Ánh Hoa là việc phân nhóm 12 dự án thành bốn hệ sinh thái có khả năng kết nối với hoạt động của một doanh nghiệp du lịch, dịch vụ lớn như Saigontourist Group.

Thứ nhất, chuỗi cung ứng F&B minh bạch, gồm FarmBook, Hành trình xanh, Agri-Link và thiết bị bảo vệ nguồn điện ao nuôi. Thứ hai, kinh tế tuần hoàn và trải nghiệm cao cấp, gồm Shalovi và Giáp xanh lục bình. Thứ ba, du lịch cộng đồng và kinh tế địa phương, gồm Sổ ơi, Ecombox và VGOME. Thứ tư, trách nhiệm xã hội và tác động cộng đồng, gồm InfuCare, Nói cùng con và NetKgmcSchool. Các dự án có thể kết nối thành chương trình hỗ trợ y tế, giáo dục tại những khu vực còn khó khăn, với các chỉ số tác động cụ thể.

Bà Ánh Hoa cho biết, Saigontourist Group sẵn sàng đón nhận những giải pháp có tính thực chứng, đáp ứng nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị bền vững. Đây cũng là gợi mở về khả năng đưa các sản phẩm khởi nghiệp địa phương tiếp cận thị trường thông qua hệ thống doanh nghiệp lớn.

Khép lại bài nói chuyện, bà gửi đến 12 nhóm khởi nghiệp thông điệp về sự kiên trì và kỷ luật trong phát triển doanh nghiệp. "Cà Mau dạy chúng ta một điều: vùng đất ấy được bồi đắp từng ngày bởi phù sa, chậm rãi nhưng bền bỉ, mỗi năm lấn thêm ra biển. Tôi mong doanh nghiệp của các bạn cũng lớn lên như thế - không vội vàng, không đốt cháy giai đoạn, nhưng mỗi năm đều tiến thêm một bước chắc chắn", bà nói.

Từ 12 dự án tại NEX 2026, những gợi mở của bà Ánh Hoa không chỉ hướng đến cơ hội hợp tác với Saigontourist Group, mà còn đặt ra một hướng phát triển rộng hơn cho cộng đồng startup: bắt đầu từ một vấn đề cụ thể, xây dựng giải pháp có khả năng thương mại hóa, sau đó kết nối với các đối tác để tham gia vào chuỗi giá trị lớn hơn, nhằm biến những ý tưởng khởi nghiệp từ vùng đất cực Nam vượt ra khỏi giới hạn địa phương, tiếp cận thị trường rộng hơn và đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.