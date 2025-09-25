Chủ tịch Tập Cận Bình công bố các mục tiêu khí hậu mới của Trung Quốc

Tại Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu Liên Hiệp Quốc ngày 24.9 ở thành phố New York (Mỹ), Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ Bắc Kinh (Trung Quốc) đã có bài phát biểu trực tuyến gửi đến cuộc họp.

Ông Tập cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm ký Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu 2015 và vấn đề quản trị khí hậu toàn cầu đang bước vào giai đoạn quan trọng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra 3 đề xuất, bao gồm kêu gọi toàn cầu củng cố niềm tin về chuyển đổi xanh, có tinh thần trách nhiệm, và tăng cường hợp tác sâu rộng, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trực tuyến gửi đến cuộc họp Hội nghị cấp cao về hành động khí hậu Liên Hiệp Quốc ngày 24.9 ẢNH: TÂN HOA XÃ

“Chuyển đổi xanh và giảm carbon là xu hướng của thời đại. Trong khi một số quốc gia đang hành động chống lại xu hướng này, cộng đồng quốc tế nên tập trung vào đúng hướng, giữ vững niềm tin, hành động và kiên trì không ngừng nghỉ”, ông nói.

Chủ tịch nước Trung Quốc nêu thêm các nước phát triển nên đi đầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ giảm phát thải và cung cấp nhiều hỗ trợ tài chính và công nghệ hơn cho các nước đang phát triển. Ông cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác sẽ giúp phát triển xanh vươn đến mọi nơi trên thế giới.

Cũng trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình công bố kế hoạch Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) của Trung Quốc. NDC là cam kết của mỗi quốc gia nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, được đề cập theo yêu cầu của Thỏa thuận khí hậu Paris 2015 và được các nước cập nhật mỗi 5 năm.

Theo cập nhật NDC mới của Trung Quốc, đến năm 2035, nước này sẽ giảm phát thải khí nhà kính từ 7 - 10% so với mức phát thải đỉnh điểm; tăng tỷ trọng nhiên liệu không hóa thạch trong tổng mức tiêu thụ năng lượng lên hơn 30%; mở rộng công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời lên hơn 6 lần so với mức năm 2020, phấn đấu đưa tổng công suất lên 3.600 GW; tăng tổng khối lượng rừng lên hơn 24 tỉ m3; đưa xe năng lượng mới trở thành phương tiện chính trong việc bán xe mới; mở rộng thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia để bao phủ các ngành phát thải cao; và về cơ bản thiết lập một xã hội thích ứng với khí hậu.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ cấp bách nhưng lâu dài, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tăng cường hành động để hiện thực hóa tầm nhìn tươi đẹp về sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đồng thời bảo vệ trái đất.