Chủ tịch Tập đùa về lỗ hổng bảo mật khi tặng Tổng thống Lee điện thoại Xiaomi

Ông Lee đã tiếp đón ông Tập tại một hội nghị thượng đỉnh cấp nhà nước và tiệc tối, sau khi hai vị tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập tới Hàn Quốc sau 11 năm.

Sau khi ông Lee tặng ông Tập bàn cờ vây làm từ gỗ sam, hai người đã bước đến những chiếc điện thoại thông minh được bọc trong hộp đen và một quan chức lưu ý rằng màn hình trên các thiết bị này được sản xuất tại Hàn Quốc.

Ông Lý nhấc một hộp lên quan sát và sau đó hỏi ông Tập: "Bảo mật liên lạc thế nào?", khiến ông Tập và các quan chức khác bật cười. Ông Tập sau đó chỉ vào điện thoại và trả lời: "Các vị có thể kiểm tra xem có cửa hậu không".

"Cửa hậu", tức lỗ hổng bảo mật, dùng để chỉ một phương pháp bí mật để vượt qua các quy trình xác thực hoặc kiểm soát an ninh thông thường.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng quà cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp tại Gyeongju, Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Cả hai nhà lãnh đạo đều cười và ông Lý vỗ tay khi họ tiếp tục trao quà.

Bình luận của Chủ tịch Tập gợi nhớ đến những lo ngại của Trung Quốc về đề xuất do Washington đưa ra đòi hỏi các loại chip tiên tiến được bán ra nước ngoài phải được trang bị chức năng theo dõi và định vị. Vì điều này, nhà sản xuất chip Nvidia của Mỹ đã phải tuyên bố chip của mình không có "cửa hậu".

Tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Lee đã đề nghị Chủ tịch Tập hỗ trợ nối lại đàm phán với quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân là Triều Tiên. Trong khi đó, ông Tập nói với ông Lý rằng Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác và cùng nhau giải quyết những thách thức mà hai nước đang phải đối mặt.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ngoài hai điện thoại Xiaomi, ông Tập còn tặng ông Lee một bộ "tứ bảo thư phòng", gồm các dụng cụ để viết thư pháp. Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viện cũng gửi tặng phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Hye-kyung một bộ tách trà bằng sứ trắng.

Quà tặng từ phía nhà lãnh đạo Hàn Quốc ngoài bàn cờ vây còn có khay sơn mài khảm trai hình tròn, biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Tổng thống Lee cũng gửi tặng phu nhân ông Tập bộ ly bạc và sản phẩm dưỡng da của LG.