Chủ tịch The Smith Entertainment Huỳnh Tiên: ‘Chúng tôi mong khán giả đón nhận và yêu thương’

Chào chị Huỳnh Tiên, chị có thể chia sẻ lý do vì sao lại quyết định đầu tư vào lĩnh vực giải trí, nghệ thuật sau nhiều năm thành công ở ngành kinh doanh khác?

Huỳnh Tiên: Sau thời gian kinh doanh phim cách nhiệt tại Việt Nam lẫn quốc tế, tôi có cơ hội tiếp xúc với ngành giải trí và nhận thấy ngành công nghiệp giải trí Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, tiềm năng còn rất lớn. Tôi mong muốn góp phần làm phong phú thêm và nâng tầm giá trị của các hoạt động giải trí nghệ thuật trong nước, đồng thời chinh phục những thử thách mới. Tôi tin rằng đóng góp vào ngành giải trí cũng là góp phần nâng cao nhận diện du lịch và hình ảnh đất nước, và đó là trách nhiệm chung.

Là một doanh nhân chuyển hướng từ lĩnh vực khác, chị nghĩ mình có những thuận lợi và khó khăn gì khi bước vào ngành giải trí?

Thuận lợi lớn nhất của tôi là kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, xây dựng chiến lược và quản lý tài chính. Tuy nhiên, giải trí là ngành đòi hỏi sự sáng tạo, nhạy bén với xu hướng, cũng như cần xây dựng mối quan hệ với nghệ sĩ, đối tác. Tuy nhiên, tôi cũng tự tin vì tôi và The Smith nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng hành của mọi người. Hy vọng thử thách này sẽ chuyển thành cơ hội lớn để cùng nhau phát triển.

Chị đã chuẩn bị như thế nào để đối mặt với những thách thức khi lấn sân sang lĩnh vực mới này?

Trước đây, tôi đã tham gia tài trợ các hoạt động nghệ thuật, giải trí, hoa hậu. Tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu thị trường, xây dựng đội ngũ chuyên môn gồm những người có kinh nghiệm trong ngành giải trí, nghệ thuật. Chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước, đồng thời đầu tư bài bản cho từng dự án, từ khâu ý tưởng, sản xuất đến truyền thông, để đảm bảo mỗi sản phẩm đều có dấu ấn riêng và chất lượng tốt nhất.

Trong số các dự án đã công bố, đâu là dự án chị dành nhiều tâm huyết nhất? Ý nghĩa và lộ trình đầu tư của dự án đó ra sao?

Tôi đặc biệt tâm huyết với hai dự án: Casa Mango Hotel và Nụ cười Việt Nam. Casa Mango Hotel là một khách sạn du lịch nghỉ dưỡng đi kèm biểu diễn nghệ thuật giải trí định kỳ tại đảo Phú Quý, thậm chí thiết kế riêng biệt theo yêu cầu của khán giả như Private Dinner Party, Fashion Show, Cinema Party… Dự án không chỉ phát triển du lịch mà còn góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo điểm nhấn mới cho đảo Phú Quý. Lộ trình triển khai bắt đầu từ năm 2026, với mục tiêu xây dựng nơi đây thành trung tâm nghệ thuật - giải trí tại địa phương.

Nụ cười Việt Nam là chương trình vì cộng đồng, phối hợp cùng Cảnh sát cơ động đi đến vùng sâu, vùng xa trao tặng nhà, học bổng cho trẻ em khó khăn, mồ côi. Dự án mang ý nghĩa lan tỏa và chia sẻ nụ cười, tinh thần lạc quan, hạnh phúc của người Việt, đồng thời tôn vinh nét đẹp văn hóa, truyền thống dân tộc.

Đây là dự án mà chúng tôi đã thực hiện từ năm 2024 và nhận được sự đánh giá tốt của Bộ Tư lệnh. Chúng tôi tiếp tục triển khai dự án này trong năm 2025-2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật, truyền thông, biểu diễn trên nhiều nền tảng.

Ngoài hai dự án trên, The Smith Entertainment còn những dự án nổi bật nào trong năm 2025 - 2026?

Chúng tôi đầu tư mạnh vào sản xuất phim điện ảnh, với dự án đầu tiên là Madame Thanh Sắc: Khi quyền lực và sắc đẹp đối đầu, hợp tác cùng Live On và đạo diễn Aaron Toronto. Ngoài ra, The Smith còn ra mắt chuỗi concert "TOP HIT GALA - Battle of the Stars" sẽ tổ chức vào thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia sản xuất và đầu tư các chương trình truyền hình thực tế, hướng đến tôn vinh các giá trị nghệ thuật, thời trang và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Chị kỳ vọng gì về dấu ấn của The Smith Entertainment trong ngành giải trí Việt?

Tôi kỳ vọng The Smith sẽ trở thành một biểu tượng mới của cuộc sống đa sắc màu, góp phần nâng tầm giá trị ngành giải trí Việt Nam, tạo ra những sản phẩm chất lượng, ý nghĩa và lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi dự án đều để lại dấu ấn riêng, được khán giả đón nhận và yêu mến. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để The Smith lan tỏa tinh thần vì cộng đồng của Chương trình Nụ cười Việt Nam đến rộng rãi người Việt trong và ngoài nước.

Xin cảm ơn chị Huỳnh Tiên về những chia sẻ tâm huyết!