Chủ tịch tỉnh An Giang: Cản trở hoạt động doanh nghiệp là cản trở sự phát triển

Sở KH-ĐT An Giang thông tin, năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6,87%, GRDP bình quân đầu người đạt 53,9 triệu đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1,1 tỉ USD. Năm 2022, tỉnh có 267 doanh nghiệp và 73 đơn vị trực thuộc tái hoạt động, có 879 doanh nghiệp và 908 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động mới, tăng 47,23% so với cùng kỳ năm 2021.