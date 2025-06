Chủ tịch tỉnh Hậu Giang yêu cầu xử lý nghiêm viên chức ngành thú y vi phạm

Ngày 6.6, ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã ký công văn về chấn chỉnh việc quản lý hoạt động giết mổ, quy trình soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Công văn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị như các Sở NN-MT, Y tế, Công Thương; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn…

Đoàn kiểm tra Sở NN-MT Hậu Giang kiểm tra tại một cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn ẢNH: THANH DUY

Với Sở NN-MT, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thú y; các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác quản lý thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Làm tốt quy trình kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ theo quy định tại Thông tư 09 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT (Nay là Bộ NN-MT).

Song song đó, Sở NN-MT phải chủ động phối hợp với những cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật. Phải chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm việc giết mổ heo bệnh, heo chết do dịch bệnh, cơ sở giết mổ động vật không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm trong giết mổ.

Nhiệm vụ của sở này còn phải xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với lực lượng thú y, y tế, công an, quản lý thị trường… trong công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi xử lý các vụ việc liên quan đến vận chuyển, giết mổ động vật, an toàn thực phẩm…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Sở NN-MT tham mưu tỉnh triển khai chương trình giám sát chủ động về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật; đồng thời, xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm những viên chức để xảy ra vi phạm.

Đáng chú ý, công văn này được ban hành sau khi Sở NN-MT tỉnh Hậu Giang vừa kiểm tra đột xuất 2 cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn liên quan tới Công ty C.P, theo đề nghị phối của Sở NN-MT tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, ghi nhận một cơ sở giết mổ là nguồn gốc của những bức ảnh heo bệnh bị tố cáo; và một cán bộ thú y chưa tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm soát giết mổ, quy trình xử lý vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y quy định tại Thông tư tư 09 năm 2016 Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.