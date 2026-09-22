Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Lê Hồng Vinh (52 tuổi), quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh ẢNH: KHÁNH HOAN

Trước tháng 12.2010, ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty CP Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12.2010 - 3.2014, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.

Từ tháng 3.2014 - 10.2015, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 10.2015 - 12.2015, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 12.2015 - 12.2018, là Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12.2018 - 12.2024, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12.2024 - 1.2025, đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1.2025 - 10.2025, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 14.11.2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030; sau đó được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.