Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng khen thưởng đột xuất lực lượng giải cứu con tin

Chiều 19.4, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc giải cứu thành công con tin bị nghi phạm trốn trại cai nghiện ma túy khống chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu (ở giữa) trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân TRẦN THANH PHONG

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh và 5 cá nhân gồm: đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh; thượng tá Sơn Minh Chiến, Phó trưởng công an TX.Ngã Năm; thượng tá Bùi Thanh Liếp, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh; trung tá Lưu Lê Hoài Niệm, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TX.Ngã Năm; đại úy Trần Đống Đa, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng còn tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân.

Trước đó, khoảng 9 giờ 25 ngày 3.4, cơ quan chức năng nhận tin báo có 3 thanh niên thuê nhà nghỉ ở P.2, TX.Ngã Năm (Sóc Trăng) để sử dụng ma túy, trong đó 1 người có biểu hiện ngáo đá.

Khi phát hiện công an, người có biểu hiện ngáo đá dùng dao tấn công. Công an TX.Ngã Năm triển khai lực lượng trấn áp. Tuy nhiên, người này chạy ra khỏi phòng trọ, dùng dao khống chế một phụ nữ đang ngồi uống nước bên lề đường, kéo vào cố thủ trong phòng nghỉ.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động phương tiện giải cứu con tin.

Đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ giải cứu con tin. Sau 3 giờ, các lực lượng khống chế, bắt giữ nghi phạm, giải cứu con tin an toàn.

Nghi phạm Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định nghi phạm khống chế con tin là Đỗ Thanh Tâm (25 tuổi, ngụ xã Kế An, H.Kế Sách, Sóc Trăng). Tâm là một trong những nghi phạm cầm đầu vụ đập phá cổng, đục tường bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng vào ngày 24.2.