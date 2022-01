Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Cấm tặng quà cấp trên dịp Tết Nguyên đán dưới mọi hình thức

Chiều 8.1, phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần là tết cổ truyền dân tộc nên cần tập trung chăm lo với tinh thần “Tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Tết an lành và tiết kiệm”.

Ông Mãi quán triệt các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tổ chức các hoạt động đón tết nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. “Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết”, ông Mãi yêu cầu.

Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, nâng giá, ảnh hưởng đến đời sống người dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau tết. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo Tết các gia đình chính sách, khó khăn một cách chu đáo nhất.





Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết bước vào năm 2022, thành phố tự tin thực hiện mở cửa, từng bước khôi phục kinh tế với một số lợi thế quan trọng. Chính quyền thành phố quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước…

Ông Mãi đánh giá năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Thành phố xác định chủ đề năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Lãnh đạo TP.HCM nêu 15 nhóm giải pháp để triển khai, đồng thời yêu cầu các sở ngành, quận huyện phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, phấn đấu đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2021. “Năm 2022 phải phấn đấu, nỗ lực hơn đưa thành phố trở lại nhịp độ tăng trưởng vốn có”, ông Phan Văn Mãi nói.