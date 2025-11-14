Chủ tịch TPA Entertaiment: ‘Mong muốn tạo ra sân chơi uy tín, giá trị cho sinh viên’

Sau hai vòng sơ khảo tại Cần Thơ và TP.HCM, cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam dần tìm ra những ứng viên sáng giá bước vào vòng trong để tranh vương miện. Mang thông điệp "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình", cuộc thi tìm kiếm nữ sinh hội tụ sắc đẹp - trí tuệ - bản lĩnh - lòng nhân ái.

Bà Trương Thị Thu Trang, Chủ tịch cuộc thi phát biểu tại sự kiện

Bà Trương Thị Thu Trang, trưởng ban tổ chức cho rằng đây là cuộc thi dành cho sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, ban tổ chức mong muốn lựa chọn những thí sinh với nét đẹp tự nhiên. Tuy nhiên, trong định hướng của cuộc thi thì không hoàn toàn nghiêm cấm hay buộc các bạn giữ vẻ đẹp tự nhiên đó sau đăng quang. "Chúng tôi vẫn ủng hộ các bạn tiếp tục phát triển bản thân, giữ gìn nhan sắc theo thời gian và có những cái thay đổi phù hợp để các bạn thuận tiện hơn trong việc phát triển nhân hiệu của mình", bà nhấn mạnh.

Chủ tịch cuộc thi mong muốn tìm ra người đăng quang với tiêu chí sắc đẹp - trí tuệ - bản lĩnh - lòng nhân ái

Theo bà Thu Trang, 2025 là một năm biến động của ngành giải trí, đặc biệt là các cuộc thi sắc đẹp. Những scandal và những thông tin không tốt trong giới hoa hậu làm ảnh hưởng rất nhiều đến nhân hiệu của những người đẹp. "Bản thân tôi là một trong những người tổ chức hoa hậu nhiều năm, tôi ý thức rằng để có nhân hiệu thì mình phải nghiêm túc, đầu tư về nội dung và phải có sự chuyên nghiệp.

Tôi thấy một thực trạng là hiện tại nhân hiệu hoa hậu không còn được yêu thương và trân trọng nhiều như trước đây nữa. Vì vậy, tôi mong muốn cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam sẽ tạo ra một nhân hiệu đúng nghĩa. Tôi sẽ có những tiêu chí lựa chọn thí sinh từ đầu vào đến quy trình đào tạo và có những hoạt động phía sau để các bạn phát triển nhân hiệu đó", bà nêu quan điểm.

Các giám khảo nữ mặc đồng điệu tại vòng casting khu vực TP.HCM

Nói về việc tổ chức sân chơi nhan sắc dành cho sinh viên, bà Thu Trang cho rằng xuất phát từ nỗi niềm và hành động mong muốn hỗ trợ sinh viên Việt Nam. "Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo và để đi học đại học là một quá trình nỗ lực rất lớn. Tôi thấu hiểu được sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để có được bằng đại học là một khát vọng, một ước mơ rất lớn và khó có thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ chắp cánh ước mơ.

Và tôi mong muốn cuộc thi không chỉ là một sân chơi về sắc đẹp mà đó còn là chương trình tạo ra các quỹ sinh viên nhân ái hằng năm. Thường niên sẽ có một quỹ đóng học bổng học phí cho sinh viên nghèo miền núi được đi học và được phát triển thực hiện chắp cánh ước mơ của mình".

Nhà báo Ngô Bá Lục giữ vai trò trưởng ban giám khảo của cuộc thi

Bà Thu Trang cũng đặt kỳ vọng vào tân hoa hậu năm nay, bởi bạn không chỉ có nhân hiệu để phát triển cá nhân mà còn mang sứ mệnh để giúp đỡ sinh viên Việt Nam sau này. Và đơn vị tổ chức cũng kết hợp với Công ty Du học Quốc tế Việt Âu và Công ty TNHH Ameress Edu Nail tài trợ gói học bổng du học toàn phần cho các thí sinh để các bạn sẽ học tập và phát triển bản thân ở những môi trường có văn hóa phát triển như là Mỹ, Úc, Canada… "Đây cũng là cơ hội để các bạn mang thông điệp hòa bình của Việt Nam đi khắp muôn nơi", bà nhấn mạnh.

Thành viên ban giám khảo tại vòng casting cuộc thi khu vực miền Tây tại Cần Thơ

"Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025" do Công ty TNHH Truyền thông Giải trí TPA Entertainment tổ chức theo giấy phép số 451/SVHTTDL-QLVH do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng ký ngày 25.7.2025.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 28.12 tại Quảng trường công viên Biển Đông (TP.Đà Nẵng).