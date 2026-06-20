Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú: Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người

Những góc nhìn được Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú chia sẻ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngành Ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã cho thấy tương lai của ngành tài chính không chỉ được định hình bởi dữ liệu và AI, mà còn bởi khả năng thấu hiểu khách hàng và khát vọng đổi mới sáng tạo.

Chiều 19.6.2026, tại cuộc họp do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú đã trình bày tham luận "Dịch vụ cho vay trên kênh số: Kinh nghiệm thực tiễn, hiệu quả triển khai và kiến nghị cho ngành ngân hàng".

Những chia sẻ từ thực tiễn TPBank cùng các kiến nghị dành cho ngành đã nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn ghi nhận sự sâu sát, tinh thần trực tiếp tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp của Chủ tịch TPBank, đồng thời coi đây là ví dụ tiêu biểu về vai trò của người đứng đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các tổ chức tín dụng.

Cho vay số sẽ trở thành hạ tầng của nền kinh tế số

Theo Chủ tịch Đỗ Minh Phú, sự dịch chuyển mạnh mẽ của người dân lên môi trường số đang làm thay đổi căn bản nhu cầu tài chính. Nếu trước đây tín dụng chủ yếu phục vụ các khoản vay lớn với quy trình truyền thống, thì nay hàng triệu giao dịch nhỏ trên nền tảng số đang tạo ra nhu cầu mới về dòng vốn: nhanh hơn, đơn giản hơn và cá nhân hóa hơn.

Hiện 99,5% giao dịch tại TPBank được thực hiện trên kênh số. Trong khi đó, quy mô thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 430.000 tỉ đồng với hơn 601.800 cửa hàng kinh doanh trực tuyến.

"Người dân không chỉ cần vay để mua nhà hay mua xe. Họ cần những khoản tài chính tức thời phục vụ cuộc sống hàng ngày. Hệ thống tài chính không thể đứng ngoài dòng chảy của nền kinh tế số", ông Đỗ Minh Phú nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch TPBank, Digital Lending không chỉ là số hóa quy trình cho vay mà là thay đổi toàn diện tư duy tín dụng. Trong tương lai, cho vay số sẽ trở thành một phần của hạ tầng tài chính quốc gia, giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Các giải pháp tài chính số an toàn từ ngân hàng chính thống cũng sẽ góp phần thu hẹp khoảng trống tín dụng, từng bước đẩy lùi tín dụng phi chính thức, đặc biệt với những khoản vay nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Ông cho rằng ngân hàng trong kỷ nguyên số cần hiện diện trong suốt hành trình tài chính của khách hàng, dù đó chỉ là những nhu cầu rất nhỏ.

Dữ liệu và AI giúp nhìn thấy những khách hàng từng "vô hình"

Một trong những điểm nhấn của bài tham luận là cách tiếp cận mới của TPBank đối với tín dụng số. Thay vì chỉ dựa vào các tiêu chí truyền thống, ngân hàng ứng dụng AI để phân tích dữ liệu và hành vi giao dịch nhằm đánh giá khả năng tín dụng của khách hàng.

Theo Chủ tịch Đỗ Minh Phú, công nghệ chính là "chiếc kính" giúp ngân hàng nhận diện những khách hàng từng bị bỏ lại phía sau bởi mô hình tín dụng cũ, như người trẻ, lao động tự do, tiểu thương số hay những người chưa có lịch sử tín dụng.

Thông qua dữ liệu giao dịch, lịch sử thanh toán, eKYC và các tương tác số, ngân hàng có thể đánh giá chính xác uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính chính thống.

Tuy nhiên, ông Đỗ Minh Phú khẳng định: "Chúng tôi có thể tự động hóa quy trình, nhưng không tự động hóa sự thấu hiểu khách hàng".

Triết lý này đang được TPBank hiện thực hóa thông qua mô hình AI-Native, nơi AI được ứng dụng trong chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận, tối ưu hạn mức, cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ quản trị, trong khi con người vẫn giữ vai trò trung tâm.

Từ ngân hàng số tiên phong đến hành trình AI-Native

Là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số tại Việt Nam, TPBank đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dữ liệu và tự động hóa. Toàn bộ hành trình khách hàng từ eKYC đến phê duyệt, giải ngân đều được thực hiện trực tuyến.

Đến nay, TPBank đã phục vụ hơn 6 triệu khách hàng giải ngân, trong đó hơn 5 triệu khách hàng hoạt động thường xuyên trên nền tảng số. Trung bình mỗi khách hàng phát sinh 2,08 khoản vay.

Giai đoạn 2023-2025, doanh số cho vay số của TPBank tăng trưởng khoảng gấp đôi mỗi năm, trong khi tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 3%.

Theo Chủ tịch Đỗ Minh Phú, giá trị lớn nhất của chuyển đổi số không chỉ nằm ở tốc độ hay sự thuận tiện mà còn ở khả năng mở rộng cơ hội tài chính cho nhiều người dân lần đầu tiếp cận hệ thống tín dụng chính thống.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của TPBank, ông cũng kiến nghị ngành Ngân hàng tiếp tục thúc đẩy kết nối dữ liệu liên thông, tăng cường chia sẻ thông tin rủi ro và xây dựng cơ chế phù hợp với các sản phẩm tài chính số.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước, những kinh nghiệm từ TPBank không chỉ phản ánh hành trình chuyển đổi của một ngân hàng tiên phong mà còn góp phần phác họa tương lai của ngành ngân hàng Việt Nam - nơi dữ liệu, AI và con người cùng song hành để kiến tạo một hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bao trùm hơn.