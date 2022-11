Chủ tịch Trung Quốc nói sẵn sàng tăng cường hợp tác năng lượng với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29.11 gửi thông điệp đến Diễn đàn doanh nghiệp năng lượng Nga-Trung lần 4. Theo TASS, thông điệp được Tổng giám đốc điều hành công ty dầu khí Rosneft (Nga) Igor Sechin đọc tại sự kiện.

“Mặc dù tình hình quốc tế phức tạp, mối quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục phát triển. Ngành năng lượng vẫn là một trong những lĩnh vực chủ chốt và phát triển nhanh nhất của sự hợp tác kinh tế của chúng ta”, Tổng thống Putin cho biết.

Nhà lãnh đạo cho rằng hai nước gần đây thành công trong việc đảm bảo mối quan hệ song phương cấp cao trong các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, than đá và năng lượng, đồng thời làm việc nhất quán nhằm thi hành các dự án quy mô lớn chung trong các nhà máy điện hạt nhân và sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc.

Theo ông Sechin, trong giai đoạn tháng 1-10.2022, lượng dầu mỏ Nga cung cấp cho Trung Quốc đạt 72 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ hai cho Trung Quốc, chỉ thấp hơn đôi chút so với Ả Rập Xê Út (73,8 triệu tấn).





Lượng điện của Nga xuất sang Trung Quốc cùng giai đoạn là gần 4 tỉ kw/giờ, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng than xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc là 53 triệu tấn, chiếm khoảng 23% tổng lượng than mà Trung Quốc nhập khẩu.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi thư chúc mừng đến diễn đàn. Nhà lãnh đạo nói rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, theo Tân Hoa xã.

Diễn đàn diễn ra giữa lúc châu Âu và nhóm G7 đang thảo luận về việc đưa ra mức trần đối với dầu mỏ nhập bằng đường biển từ Nga nhằm siết nguồn doanh thu từ việc bán dầu của Nga, ngăn nước này dùng số tiền đó cho xung đột tại Ukraine.