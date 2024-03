Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói gì về việc chưa thể bán tín chỉ carbon rừng?

Tín chỉ carbon là gì ?

Tín chỉ carbon là giấy phép cho phép mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh phát thải khí CO 2 . Mỗi tín chỉ carbon được xác nhận là 1 tấn CO 2 , hoặc 1 tấn khí nhà kính khác quy đổi ra 1 tấn CO 2 , gọi chung là 1 tấn CO 2 (viết tắt là CO 2 e). Tín chỉ carbon rừng được xác định từ lượng CO 2 hoặc CO 2 e được tạo ra từ hoạt động REDD+.