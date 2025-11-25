Chủ tịch UBND TP.HCM được ủy quyền đặc biệt để thực hiện 'giấc mơ' metro

Quyết định ủy quyền áp dụng đối với các dự án thuộc danh mục kèm theo Nghị quyết 188 với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

TP.HCM đang bước vào giai đoạn quyết liệt hiện thực hóa giấc mơ metro ẢNH: T.N

Theo đó, Chủ tịch UBND TP sẽ được quyết định công tác tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư và điều chỉnh dự án đường sắt đô thị, bao gồm dự án theo mô hình TOD, theo trình tự thủ tục như dự án nhóm A của địa phương. Đồng thời, quyết định phân chia dự án thành dự án thành phần hoặc tiểu dự án mà không phải áp dụng quy định phân chia theo pháp luật xây dựng; gia hạn thời gian thực hiện dự án khi không làm tăng tổng mức đầu tư mà không cần thực hiện thủ tục điều chỉnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu UBND TP sẽ được quyền quyết định các công trình đường sắt đô thị (ga, cầu, nút giao...) không phải thi tuyển phương án kiến trúc; áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, thi công, EPC, chìa khóa trao tay và lựa chọn nhà đầu tư, theo quy định pháp luật về đấu thầu; tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập.

Việc lựa chọn và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các tuyến đường sắt đô thị cũng được Chủ tịch UBND TP chủ động quyết sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng; cùng với đó là tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường tùy đối tượng dự án trước khi vận hành thử nghiệm. Đặc biệt, đối với những tuyến đường sắt đô thị liên tỉnh, Chủ tịch UBND TP còn có quyền quyết định hoặc đề nghị tỉnh liên quan quyết định các vấn đề về thu hồi đất, bồi thường, bố trí bãi đổ chất thải rắn xây dựng, cũng như việc tổ chức sử dụng tầng đất mặt của đất lúa phục vụ dự án.

Việc ủy quyền này được kỳ vọng giúp đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện tăng tốc triển khai các tuyến đường sắt đô thị, hiện thực hóa giấc mơ về hệ thống giao thông công cộng hiện đại của người dân thành phố. Theo kế hoạch, từ nay đến trước năm 2035, TP.HCM dự kiến đầu tư khoảng 37,15 tỉ USD để phát triển 9 tuyến metro, gồm 6 tuyến ở khu vực trung tâm, 2 tuyến tại Bình Dương và 1 tuyến hướng Vũng Tàu.

Khi hoàn thành, mạng lưới metro này sẽ trở thành trục xương sống của giao thông công cộng vùng Đông Nam bộ, kết nối liền mạch TP.HCM mới, đồng thời liên thông với hệ thống đường sắt quốc gia và sân bay Long Thành, góp phần giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.