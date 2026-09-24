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    Chính trịSự kiện

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà tặng bệnh nhi dịp tết Trung thu

    Đình Huy
    Đình Huy

    Dịp tết Trung thu năm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

    Chiều 24.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, động viên, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Trung ương MTTQ Việt Nam tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tham gia đoàn công tác, có ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế.

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 1.

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho đại diện của Bệnh viện Nhi Trung ương để chuyển tới các bệnh nhi

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Thay mặt các bệnh nhi, các y bác sĩ, cán bộ và người lao động tại bệnh viện, GS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác.

    Ông khẳng định những món quà dịp trung thu là nguồn động viên quý báu đối với các cháu, gia đình và đội ngũ nhân viên y tế.

    Báo cáo với đoàn công tác, GS-TS Trần Minh Điển cho biết, Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa nhi đầu ngành, tuyến cuối của cả nước, mỗi ngày ở đây tiếp nhận hàng nghìn ca bệnh nên công tác khám, chữa bệnh luôn được đặt lên hàng đầu và hoàn thành xuất sắc.

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 2.

    GS-TS Trần Minh Điển gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Về công tác xã hội, mỗi năm, bệnh viện cũng dành rất nhiều phần quà, kinh phí cho những em nhỏ đang điều trị bệnh mà có hoàn cảnh khó khăn. 

    Sau khi trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho đại diện bệnh viện để chuyển tới các bệnh nhi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trực tiếp đến trao quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Thần kinh.

    Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã hỏi thăm hoàn cảnh gia đình và sức khỏe của các bệnh nhi; đồng thời chúc các cháu luôn mạnh khỏe, sớm khỏi bệnh, trở về học tập với bạn bè và sum họp cùng gia đình.

    Cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng động viên đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tiếp tục nỗ lực chăm sóc, cứu chữa cho bệnh nhi. Bà cũng đề nghị, bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bồi dưỡng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh để phục vụ người dân hiệu quả nhất.

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 3.
    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 4.
    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 5.
    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 6.

    Bà Bùi Thị Minh Hoài trao quà trung thu cho các bệnh nhi

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 7.
    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 8.
    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 9.

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn công tác hỏi thăm, động viên gia đình bệnh nhi

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho bệnh nhi dịp tết Trung thu- Ảnh 10.

    Bà Bùi Thị Minh Hoài trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương

    ẢNH: ĐÌNH HUY


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