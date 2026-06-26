Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo

Nội dung bức thư viết:

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm Ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo 18 tháng 5 năm Bính Ngọ (2026), tôi thân ái gửi tới Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ẢNH: TUẤN MINH

Trong thời gian qua, phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đặc biệt, phát huy tinh thần từ thiện xã hội, nhân đạo gắn với pháp môn Tu phước theo giáo huấn của đức Huỳnh Giáo chủ, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, làm cầu, đường giao thông nông thôn, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực khác, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp thiết thực, trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua.

Năm 2026 là năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”; tích cực vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện; góp sức cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp Đại lễ Khai đạo năm 2026, một lần nữa kính chúc Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo mạnh khỏe, an vui, đoàn kết và đón mừng Đại lễ trong không khí trang nghiêm, an lành, hạnh phúc.

Chào thân ái!

Bùi Thị Minh Hoài

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam