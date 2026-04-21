Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Nhiều tài năng đội tuyển Việt Nam xuất phát từ giải U.13'

Ngày 21.4, lễ họp báo công bố giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc 2026 diễn ra tại Hà Nội. Dự buổi lễ có ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng BTC giải; bà Đinh Thị Thu Trang, Phó tổng Thư ký VFF, đồng Trưởng BTC giải; ông Okutani Masahiro, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam; ông Mai Thế Hưng, Giám đốc Đối ngoại, Công ty Cổ phần Động Lực; hai cầu thủ U.23 Việt Nam là Nguyễn Công Phương và Khuất Văn Khang; cùng đại diện ban huấn luyện và các cầu thủ tham dự giải.

"Giải đấu giúp các CLB và VFF có kế hoạch đầu tư sâu hơn"

Chia sẻ tại họp báo, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã gặt hái rất nhiều thành công với sự ổn định và bền vững. Các đội tuyển từ trẻ đến đội tuyển quốc gia đã đạt nhiều thành tích. Năm 2025 và 2026, có tới 8 đội tuyển ở các lứa tuổi cùng lọt vào vòng chung kết châu Á. Đặc biệt, lứa U.23 đã giành HCĐ sau khi thắng Hàn Quốc 1-0 trên chấm phạt đền, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

"Trong hành trình đó, luôn xuất hiện những mầm non từ các giải U.11, U.13. Nhiều cầu thủ tài năng của đội tuyển quốc gia đều xuất phát từ đây. Những giải đấu mang tính cộng đồng, phong trào nhưng thực sự rất quan trọng trong định hướng phát triển. Đây là sân chơi vừa ươm mầm, vừa giúp các CLB và VFF có kế hoạch đầu tư sâu hơn", ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Lễ họp báo công bố giải đấu và nhà tài trợ giải U.17 toàn quốc diễn ra sáng 21.4 tại Hà Nội ẢNH: BTC

Phát biểu tại họp báo, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh, giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng VFF phối hợp tổ chức thường niên. Bước sang năm thứ 30, giải đấu đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc và đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

"Tôi xin cảm ơn Yamaha Việt Nam không chỉ trong năm qua mà suốt hơn 30 năm qua đã bền bỉ đồng hành. Năm nay, ngoài việc tài trợ giải đấu, Yamaha còn dành tặng cho các cầu thủ U.23 vừa giành HCĐ những phần thưởng vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi cũng rất tự hào khi có mặt tại đây hôm nay là Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, những cầu thủ đã trưởng thành từ chính giải U.11, U.13. Các em chính là những đại sứ, là gương mặt tiêu biểu và là niềm tự hào của chúng tôi khi báo cáo kết quả với lãnh đạo Đảng và Nhà nước", nhà báo Nguyễn Phan Khuê bày tỏ.

Đại diện BTC và nhà tài trợ giới thiệu chiếc cúp vô địch ẢNH: BTC

47 đội bóng tranh tài tại giải U.13 toàn quốc 2026 ẢNH: BTC

Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương của CLB Thể Công Viettel ký tặng lên bóng ẢNH: BTC

Về phía nhà tài trợ chính, ông Okutani Masahiro, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam khẳng định, thể thao chính là Yamaha DNA nổi bật nhất được tất cả khách hàng trên toàn thế giới, cũng như tại Việt Nam nghĩ đến đầu tiên khi nhớ về Yamaha. Chính từ tinh thần đó, Yamaha đã đồng hành cùng giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

"Năm nay, Yamaha tự hào tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2026. Với khẩu hiệu "Chắp cánh tài năng tương lai" nhằm thắp sáng ước mơ sân cỏ cho những cậu bé đam mê với trái bóng tròn, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục được chứng kiến nhiều cầu thủ bước ra từ U.13 Yamaha Cup trưởng thành, tỏa sáng và đại diện cho Việt Nam trên những đấu trường lớn hơn trong tương lai", ông Okutani Masahiro cho hay.

Giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 2.6 đến ngày 14.7.2026 với sự góp mặt của 47 đội bóng thiếu niên (U.13) đến từ 23 tỉnh/thành. Vòng loại của giải thi đấu tại 3 khu vực trên cả nước từ ngày 2.6 đến 22.6.2026: Bảng Đắk Lắk từ ngày 2.6 đến ngày 16.6.2026 Bảng Hải Phòng từ ngày 6.6 đến ngày 18.6.2026 Bảng Quảng Ngãi từ ngày 10.6 đến ngày 22.6.2026 Vòng chung kết giải được tổ chức tại TP.Hải Phòng từ ngày 30.6 đến 14.7.2026 với sự góp mặt của 16 đội bóng thiếu niên (U.13) xuất sắc vượt qua vòng loại.



