Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Nhiều tài năng đội tuyển Việt Nam xuất phát từ giải U.13'

Thu Bồn
21/04/2026 14:48 GMT+7

Phát biểu tại buổi họp báo công bố giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Trần Quốc Tuấn khẳng định sân chơi này là nơi ươm mầm cho các tài năng của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ngày 21.4, lễ họp báo công bố giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc 2026 diễn ra tại Hà Nội. Dự buổi lễ có ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng BTC giải; bà Đinh Thị Thu Trang, Phó tổng Thư ký VFF, đồng Trưởng BTC giải; ông Okutani Masahiro, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam; ông Mai Thế Hưng, Giám đốc Đối ngoại, Công ty Cổ phần Động Lực; hai cầu thủ U.23 Việt Nam là Nguyễn Công Phương và Khuất Văn Khang; cùng đại diện ban huấn luyện và các cầu thủ tham dự giải.

"Giải đấu giúp các CLB và VFF có kế hoạch đầu tư sâu hơn"

Chia sẻ tại họp báo, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã gặt hái rất nhiều thành công với sự ổn định và bền vững. Các đội tuyển từ trẻ đến đội tuyển quốc gia đã đạt nhiều thành tích. Năm 2025 và 2026, có tới 8 đội tuyển ở các lứa tuổi cùng lọt vào vòng chung kết châu Á. Đặc biệt, lứa U.23 đã giành HCĐ sau khi thắng Hàn Quốc 1-0 trên chấm phạt đền, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

"Trong hành trình đó, luôn xuất hiện những mầm non từ các giải U.11, U.13. Nhiều cầu thủ tài năng của đội tuyển quốc gia đều xuất phát từ đây. Những giải đấu mang tính cộng đồng, phong trào nhưng thực sự rất quan trọng trong định hướng phát triển. Đây là sân chơi vừa ươm mầm, vừa giúp các CLB và VFF có kế hoạch đầu tư sâu hơn", ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Nhiều tài năng đội tuyển Việt Nam xuất phát từ giải U.13'- Ảnh 1.

Lễ họp báo công bố giải đấu và nhà tài trợ giải U.17 toàn quốc diễn ra sáng 21.4 tại Hà Nội

ẢNH: BTC

Phát biểu tại họp báo, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh, giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng VFF phối hợp tổ chức thường niên. Bước sang năm thứ 30, giải đấu đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc và đặc biệt lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

"Tôi xin cảm ơn Yamaha Việt Nam không chỉ trong năm qua mà suốt hơn 30 năm qua đã bền bỉ đồng hành. Năm nay, ngoài việc tài trợ giải đấu, Yamaha còn dành tặng cho các cầu thủ U.23 vừa giành HCĐ những phần thưởng vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi cũng rất tự hào khi có mặt tại đây hôm nay là Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, những cầu thủ đã trưởng thành từ chính giải U.11, U.13. Các em chính là những đại sứ, là gương mặt tiêu biểu và là niềm tự hào của chúng tôi khi báo cáo kết quả với lãnh đạo Đảng và Nhà nước", nhà báo Nguyễn Phan Khuê bày tỏ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Nhiều tài năng đội tuyển Việt Nam xuất phát từ giải U.13'- Ảnh 2.

Đại diện BTC và nhà tài trợ giới thiệu chiếc cúp vô địch

ẢNH: BTC

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Nhiều tài năng đội tuyển Việt Nam xuất phát từ giải U.13'- Ảnh 3.

47 đội bóng tranh tài tại giải U.13 toàn quốc 2026

ẢNH: BTC

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Nhiều tài năng đội tuyển Việt Nam xuất phát từ giải U.13'- Ảnh 4.

Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương của CLB Thể Công Viettel ký tặng lên bóng

ẢNH: BTC

Về phía nhà tài trợ chính, ông Okutani Masahiro, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam khẳng định, thể thao chính là Yamaha DNA nổi bật nhất được tất cả khách hàng trên toàn thế giới, cũng như tại Việt Nam nghĩ đến đầu tiên khi nhớ về Yamaha. Chính từ tinh thần đó, Yamaha đã đồng hành cùng giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

"Năm nay, Yamaha tự hào tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2026. Với khẩu hiệu "Chắp cánh tài năng tương lai" nhằm thắp sáng ước mơ sân cỏ cho những cậu bé đam mê với trái bóng tròn, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục được chứng kiến nhiều cầu thủ bước ra từ U.13 Yamaha Cup trưởng thành, tỏa sáng và đại diện cho Việt Nam trên những đấu trường lớn hơn trong tương lai", ông Okutani Masahiro cho hay.

Giải bóng đá thiếu niên (U.13) toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 2.6 đến ngày 14.7.2026 với sự góp mặt của 47 đội bóng thiếu niên (U.13) đến từ 23 tỉnh/thành.

Vòng loại của giải thi đấu tại 3 khu vực trên cả nước từ ngày 2.6 đến 22.6.2026:

Bảng Đắk Lắk từ ngày 2.6 đến ngày 16.6.2026

Bảng Hải Phòng từ ngày 6.6 đến ngày 18.6.2026

Bảng Quảng Ngãi từ ngày 10.6 đến ngày 22.6.2026

Vòng chung kết giải được tổ chức tại TP.Hải Phòng từ ngày 30.6 đến 14.7.2026 với sự góp mặt của 16 đội bóng thiếu niên (U.13) xuất sắc vượt qua vòng loại.


Tin liên quan

Thắng nghẹt thở SLNA, U.13 Nam Định lần đầu vô địch giải U.13 quốc gia

Thắng nghẹt thở SLNA, U.13 Nam Định lần đầu vô địch giải U.13 quốc gia

U.13 SLNA tiếc nuối nhận HCB, nhưng U.13 Nam Định đã chiến thắng xứng đáng sau loạt luân lưu nghẹt thở để đăng quang giải U.13 quốc gia 2025.

Chung kết U.13 toàn quốc Yamaha Cup 2025: SLNA và Nam Định tranh ngôi vương

Xác định 4 đội vào bán kết giải U.13 toàn quốc: HAGL bị loại ở tứ kết

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam đội tuyển Việt Nam GIẢI U.13 TOÀN QUỐC báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận