Kinh tế

Chủ tịch Vietjet: Mỗi chiếc máy bay được giao mang thêm niềm tin, việc làm, thịnh vượng

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
23/09/2025 17:06 GMT+7

Ngày 21.9, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường đã có buổi tiếp bà Stephanie Pope - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn máy bay thương mại Boeing tại trụ sở Boeing. Cùng tham dự có Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet và đoàn công tác.

Chủ tịch Vietjet: Mỗi chiếc máy bay được giao mang thêm niềm tin, việc làm, thịnh vượng - Ảnh 1.

Buổi tiếp diễn ra ngay trước lễ bàn giao chiếc Boeing 737-8 đầu tiên cho Vietjet, nằm trong hợp đồng 200 tàu bay trị giá 32 tỉ USD - đơn hàng hàng không lớn nhất giữa Việt Nam và Mỹ. Bà Stephanie Pope bày tỏ vinh dự đón đoàn cấp cao Việt Nam, coi đây là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Vietjet: Mỗi chiếc máy bay được giao mang thêm niềm tin, việc làm, thịnh vượng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn máy bay thương mại Boeing - Stephanie Pope tại Seattle.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự hợp tác giữa Boeing và Vietjet, đồng thời đề nghị Boeing tiếp tục bàn giao đúng tiến độ, nghiên cứu đầu tư các cơ sở sản xuất, bảo dưỡng tại Việt Nam, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông khẳng định Việt Nam luôn chào đón và tạo thuận lợi để các nhà đầu tư Mỹ hợp tác hiệu quả, lâu dài.

Chủ tịch Vietjet: Mỗi chiếc máy bay được giao mang thêm niềm tin, việc làm, thịnh vượng - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Vietjet và Boeing

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: "Mỗi chiếc máy bay mới không chỉ mang thêm cơ hội bay cho hành khách, mà còn mang đến niềm tin, việc làm và sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước. Đây là minh chứng cho sự kiên định và niềm tin vào một tương lai hợp tác lâu dài, thịnh vượng".

Bà bày tỏ khát vọng xây dựng Việt Nam thành trung tâm hàng không quốc tế, với sự đồng hành của Boeing trong các lĩnh vực đào tạo, dịch vụ, sản xuất linh kiện và bảo dưỡng. Nhân dịp này, bà gửi lời cảm ơn tới các thế hệ lãnh đạo Boeing, hơn 170.000 công nhân tham gia sản xuất máy bay, cũng như sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước trong suốt chặng đường hợp tác.

Chủ tịch Vietjet: Mỗi chiếc máy bay được giao mang thêm niềm tin, việc làm, thịnh vượng - Ảnh 4.

Chủ tịch Vietjet - Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại buổi tiếp

Với 576 tàu bay đặt mua, Vietjet nằm trong số ít hãng hàng không trên thế giới sở hữu đơn hàng lớn nhất, bất chấp sự khan hiếm máy bay toàn cầu. Trên hơn 170 đường bay quốc tế và nội địa, hãng đã vận chuyển hơn 250 triệu lượt khách, trở thành cầu nối đưa Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến gần hơn với thế giới, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc đến Australia, châu Âu.

Lễ bàn giao chiếc Boeing 737-8 đầu tiên cho Vietjet - diễn ra đúng dịp 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ, không chỉ là cột mốc thương mại, mà còn là biểu tượng của niềm tin, tình hữu nghị và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
