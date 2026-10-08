Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa được bầu chức Phó chủ tịch ASOCIO nhiệm kỳ thứ 3

Nhận được sự ủng hộ từ các nền kinh tế lớn đặc biệt là Nhật Bản, ông Khoa có lần thứ 3 liên tiếp đại diện của Việt Nam vinh dự được tín nhiệm giao phó trọng trách này. Nhiệm kỳ Phó chủ tịch lần thứ 3 của ông sẽ kéo dài 2 năm, chính thức bắt đầu từ ngày 1.1.2027 đến hết ngày 31.12.2028. Trước đó, ông Nguyễn Văn Khoa đã được bầu làm Phó chủ tịch ASOCIO trong hai nhiệm kỳ liên tiếp là 2023 - 2024 và 2025 - 2026. Việc đại diện VINASA tiếp tục được tín nhiệm ở cấp lãnh đạo cao nhất tại ASOCIO trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp khẳng định uy tín, vai trò và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ công nghệ khu vực.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào chu kỳ thay đổi công nghệ chưa từng có với sự định hình của các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và vi mạch bán dẫn, ông Nguyễn Văn Khoa xác định trọng tâm hoạt động trong nhiệm kỳ mới là thúc đẩy sự gắn kết và phản ứng linh hoạt của toàn khối ASOCIO.

Phát biểu về trọng tâm hành động trong nhiệm kỳ 2027-2028, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, Phó chủ tịch ASOCIO, nhấn mạnh: "Việc đại diện Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm tại ASOCIO là sự ghi nhận đối với những bước tiến, năng lực và uy tín ngày càng cao của ngành công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn quyết định năng lực tự chủ và vị thế của mỗi quốc gia. Với tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, trở thành một quốc gia có năng lực sáng tạo, làm chủ và đóng góp những giá trị công nghệ cho thế giới. Khát vọng của chúng tôi là Việt Nam không chỉ tham gia vào tương lai số của khu vực mà phải trở thành một trong những quốc gia góp phần kiến tạo tương lai đó. Trên cương vị Phó chủ tịch ASOCIO, tôi sẽ cùng VINASA thúc đẩy hợp tác thực chất, kết nối nguồn lực và trí tuệ của các nền kinh tế, đưa doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng, bền vững của châu Á - châu Đại Dương".

Cũng nhân dịp này, ASOCIO sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh và Giải thưởng Kỹ thuật số & AI ASOCIO 2026 (ASOCIO Digital & AI Summit & Award 2026) từ ngày 5 đến 7.10.2026 tại Jakarta, Indonesia. Với chủ đề "Tăng tốc Chuyển đổi số" và "AI vượt ra ngoài sự cường điệu", sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo kỹ thuật số từ 24 nền kinh tế nhằm thúc đẩy đổi mới, hợp tác và AI đáng tin cậy - định vị châu Á - châu Đại Dương là nơi đồng sáng tạo các tiêu chuẩn và quản trị AI toàn cầu. Hội nghị có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Indonesia và các chuyên gia công nghệ hàng đầu từ các tổ chức uy tín. Tối 6.10.2026, những đề cử xuất sắc từ các nền kinh tế thành viên sẽ được vinh danh cho Giải thưởng Số ASOCIO và Giải thưởng AI ASOCIO 2026. Việt Nam có 10 đề cử tham gia.

ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) được thành lập từ năm 1984, là tổ chức quốc tế uy tín và lâu đời về công nghệ thông tin tại khu vực châu Á - châu Đại Dương, đại diện cho hơn 10.000 doanh nghiệp đa quốc gia. Tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ICT, tạo ra môi trường hợp tác kinh doanh và trao đổi công nghệ giữa các nền kinh tế thành viên.