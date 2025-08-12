Chủ tịch VinMotion: Dàn robot hình người nhảy múa gây sốt 100% 'make in Vietnam'

Đáng kinh ngạc hơn, màn "debut" đặc biệt ấn tượng với điệu nhảy sôi động không kém các vũ công chuyên nghiệp của những robot hình người do VinMotion tự chủ 100% từ nghiên cứu phát triển, thiết kế đến sản xuất... chỉ 7 tháng sau khi thành lập.

K Ỷ LỤC THẾ GIỚI VỀ TỐC ĐỘ TRIỂN KHAI

Người dùng mạng xã hội đang bị thu hút đặc biệt bởi một video về dàn robot hình người nhảy múa sôi động kèm dòng chữ VinMotion. Nhiều người thắc mắc đây có phải video thực tế hay chỉ là mô phỏng?

Hoàn toàn là video thực tế. Video clip được quay trực tiếp tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup vừa diễn ra hôm 8.8 và được cả nghìn người chứng kiến tại chỗ.

Chủ tịch Công ty VinMotion Nguyễn Trung Quân ẢNH: V.G

Quả thực rất ấn tượng. Thực tế ngay cả các hãng robot lớn trên thế giới cũng phải mất nhiều năm triển khai mới dám demo robot hình người, thậm chí hãng tên tuổi của Mỹ như Boston Dynamics cũng chưa "dám" live demo lần nào, Tesla thì phải kèm người thật trong các màn trình diễn. Vậy VinMotion mất bao lâu để có được thành quả ấn tượng này, thưa ông?

VinMotion mới ra đời cách đây 7 tháng nên dàn robot này vẫn còn sơ khai, chưa đầy 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, đúng là so với mặt bằng chung, cũng có thể coi là kỷ lục thế giới về tốc độ triển khai. Vì để đạt được tính ổn định cho live demo là rất khó.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này, đặc biệt là ưu thế về sự ổn định và khả năng tự động hóa của dàn robot hình người này?

Màn trình diễn trực tiếp trước cả nghìn khán giả của chúng tôi không cho phép có "phần hai" nếu xảy ra lỗi, đòi hỏi hệ thống phải đạt độ ổn định rất cao về công nghệ khi vận hành ngoài phòng lab. Do hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp của con người nên robot sử dụng hệ thống cảm biến để giữ cự ly cũng như cân bằng trong quá trình múa các động tác linh hoạt, chứ không chỉ là bị động nhảy theo lập trình sẵn.

Đó là lý do vì sao mọi người có thể thấy lúc giẫm chân nhảy đồng loạt, các robot vẫn giữ được vị trí rất đồng đều. Để đạt được điều này, ngoài tính ổn định về phần cứng, phần mềm điều khiển chuyển động, chúng tôi cũng phải đảm bảo tối ưu tính toán thời gian thực và hạ tầng mạng kết nối giữa các robot, để đảm bảo sự "giao tiếp" giữa các robot được đồng bộ một cách gần như tuyệt đối và các thuật toán được thực hiện trong thời gian thực.

Điều này vô cùng phức tạp, nhất là khi thực hiện ở hội trường hơn 1.000 người, với nhiều thiết bị di động kết nối wifi, có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của chúng tôi. Thêm nữa, cùng một lúc robot phải thực hiện nhận dạng môi trường, xử lý nhiều thông tin một cách nhanh chóng nhất để thực hiện được bài nhảy nhuần nhuyễn và nhịp nhàng như vậy.

Vì vậy, có thể khẳng định màn nhảy live demo này thực sự là một cột mốc về công nghệ để chúng tôi tự tin triển khai nhiều robot cùng một lúc trong nhiều ứng dụng thực tiễn thời gian tới.

Dàn robot của VinMotion trình diễn vũ đạo trên sân khấu trực tiếp nhân sự kiện 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup ẢNH: V.G

S Ẽ PHÁT TRIỂN CÁC ROBOT PHỤC VỤ TRONG NHÀ MÁY, KHO HÀNG, LỄ TÂN...

7 tháng để có những phiên bản robot có thể nhảy múa, một khoảng thời gian đúng là khiến người ta phải đặt câu hỏi: Có phải VinMotion nhập khẩu nguyên gốc từ nước ngoài rồi update phần mềm không?

Như tôi đã khẳng định, chúng tôi làm chủ toàn bộ quy trình, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm, không nhập khẩu nguyên con hay khung gốc từ bất kỳ hãng nào. Mỗi chi tiết đều được phát triển tại VN. 100% make in Vietnam từ bàn tay của các kỹ sư Việt và chúng tôi tự hào về điều ấy.

Ông có thể tiết lộ, điều gì giúp VinMotion có những bước thần tốc cũng như kết quả kinh ngạc như vậy?

Yếu tố quan trọng hàng đầu là con người. Như tôi đã từng chia sẻ, VinMotion hội tụ các tài năng Việt về robotics trên khắp thế giới về chung tay xây dựng khát vọng đưa trí tuệ và công nghệ Việt vươn tầm thế giới. Bản thân tôi đã hơn 10 năm làm việc là nghiên cứu về ngành robotics và may mắn được làm việc ở những môi trường khoa học hàng đầu thế giới, như Đại học Carnegie Mellon (CMU) - trường đại học hàng đầu thế giới về robotics - nơi tôi đã nhận bằng tiến sĩ xuất sắc. Tôi cũng may mắn tham gia dự án phát triển robot MIT Cheetah nổi tiếng và làm giáo sư về robotics tại Đại học Nam California - top 10 về công nghệ trong các trường đại học Mỹ. Những kinh nghiệm quý báu đó giúp tôi tự tin bước vào dự án mới tại VN cùng VinMotion và cùng đội ngũ tăng tốc ngay từ những ngày đầu tiên.

Đang có sự nghiệp rộng mở tại Mỹ, nơi có nhiều điều kiện tốt để phát triển, vì sao ông lại quyết định trở về VN để gắn bó với VinMotion - cái tên hoàn toàn mới và gần như chưa có gì trong tay?

Trước hết, tôi bị thuyết phục mạnh mẽ bởi tầm nhìn, khát vọng lớn và mong muốn làm những điều tốt đẹp cho đất nước của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Đó là nguồn động lực lớn nhất khiến tôi sẵn sàng trở về đóng góp cho quê hương.

Thứ hai, tôi nhìn thấy ở VN một "lợi thế vàng" trong cuộc đua humanoid robot. Nếu so với các nước đi trước, chúng ta không bị các rào cản về chi phí sản xuất lớn như Mỹ, hay vấn đề về niềm tin như Trung Quốc, mà có thể bắt đầu nhanh chóng, linh hoạt với những hướng đi tối ưu hơn.

Tôi tin đây là thời điểm vàng để VN vươn lên trở thành cường quốc công nghệ, và humanoid robot là một lĩnh vực mà chúng ta hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh.

Hiện tại robot của VinMotion đã có ứng dụng thực tế gì ngoài biểu diễn và kế hoạch sắp tới của công ty là gì?

Ngoài các bài biểu diễn như các bạn đã thấy, robot của VinMotion có thể di chuyển, nhận diện vật thể và tương tác cơ bản. Đây là nền tảng để phát triển thành các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ các nhiệm vụ nguy hiểm cho con người, trong môi trường khắc nghiệt với khả năng vận động vượt trội về mặt vật lý so với các mẫu humanoid robot hiện nay.

Chúng tôi hy vọng có thể công bố sản phẩm này vào cuối năm nay.