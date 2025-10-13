Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh: ‘Không chỉ sống sót, mà phải dẫn đầu’

21 năm trước, một startup chỉ có vài chục nghìn USD trong túi dám mang Võ Lâm Truyền Kỳ về Việt Nam. Giờ đây, ở tuổi 21 với hàng nghìn nhân viên toàn cầu, VNG vẫn giữ nguyên tinh thần ấy - dám theo đuổi những mục tiêu "không tưởng" để buộc mình phải thay đổi.

Không gian tái hiện hành trình 21 năm của VNG ẢNH: VNG

Giải mã câu chuyện phía sau "Hành trình mới"

Trong thư gửi toàn bộ nhân viên vào đúng ngày 9.9 - sinh nhật lần thứ 21 của công ty, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Lê Hồng Minh thừa nhận năm 2024, VNG đã trải qua năm khó khăn nhất trong lịch sử. Không nhiều doanh nghiệp trong hoàn cảnh đó có thể "sống sót" và vượt qua được. Nhưng ông tự hào vì VNG đã không dễ dàng từ bỏ và nhanh chóng "Rất ít công ty sống sót được mà vẫn có thể tăng tốc mạnh mẽ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Điều đó là nhờ vào ý chí và niềm tin của tất cả người VNG", ông Minh lý giải.

Có lẽ chính từ những bài học được người đứng đầu VNG nhắc đến trong thư, mà doanh nghiệp này đã lựa chọn một chủ đề gây nhiều tò mò cho dịp sinh nhật năm nay: "VNG+1: Hành trình mới" (Starting Anew).

"Thay đổi chính là DNA của VNG", ông Minh xác nhận. Không chỉ nhảy qua các làn sóng công nghệ, từ lãnh địa game truyền thống (và gắn chặt với hình ảnh công ty tới mức giờ đây, họ vẫn được gọi rất nhiều với cái tên Vinagame), VNG đã lần lượt nhảy qua Zalo, rồi thanh toán và mới đây nhất là AI. Không phải cú nhảy nào cũng tiếp đất êm ái, nhưng "chúng tôi chưa từng dừng lại".

Ông Lê Hồng Minh - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG ẢNH: VNG

Trước đó, người sáng lập VNG đã từng cho biết, năm 2025 là cột mốc thay đổi của cả Việt Nam. Đối với tôi, đó cũng chính là động lực để VNG bước vào 'VNG+1' - một khởi đầu mới ở tuổi 21. VNG sẽ không chỉ thay đổi về cấu trúc, tổ chức và con người… mà còn đặt tầm nhìn trở thành một công ty toàn cầu (global company) thực sự. Ông Minh nhấn mạnh, VNG không chỉ dừng lại ở tinh thần sống sót, mà phải vươn lên để dẫn đầu. "Bài học lớn nhất mà tôi nghiệm được trong hành trình này chính là chúng tôi chỉ có thể dẫn đầu nếu thay đổi nhanh hơn, hiệu quả hơn những thay đổi đang diễn ra quanh mình", ông Minh chia sẻ. Địa chính trị, kinh tế, công nghệ, thói quen của người dùng… - yếu tố định hình nên 20 năm phát triển vừa qua của VNG đều đang biến đổi chóng mặt và ngoài dự đoán. Vì vậy, để chủ động và thay đổi hiệu quả, VNG buộc phải học theo những công ty xuất sắc hàng đầu: "Không chỉ thay đổi theo, mà phải tự mình tạo ra thay đổi. "Bí quyết của tôi trong suốt 20 năm qua (để thúc mọi người thay đổi) là luôn đặt ra những mục tiêu mà ai cũng kêu bất khả thi", ông Minh tiết lộ.

Lãng mạn đi cùng kỷ luật

Hiện tại, VNG đặt ra mục tiêu 5 năm đầy tham vọng ở các mảng Game - Zalo - Zalopay - Doanh nghiệp số và toàn Tập đoàn. Chẳng hạn, ở mảng game, tỷ trọng doanh thu đặt hàng từ nước ngoài hiện chiếm hơn 20% tổng doanh thu. Đối với Zalo, doanh nghiệp đặt tham vọng biến ứng dụng này trở thành nền tảng liên lạc và AI chủ đạo của 100 triệu người Việt. Song song, VNG kỳ vọng biến Zalopay thành nền tảng ví điện tử của mọi người, mọi doanh nghiệp, ở mọi nơi trên thế giới. Hiện tại, Zalopay sở hữu 16 triệu người dùng, bước đầu triển khai mã QR thanh toán quốc tế tại nhiều quốc gia châu Á. Ở mảng doanh nghiệp số, VNG đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng một nền tảng AI có thể thay đổi hoàn toàn cách doanh nghiệp vận hành. Với toàn VNG nói chung, doanh nghiệp sẽ đầu tư mạnh vào AI, mở R&D lab, hợp tác với đối tác toàn cầu và tiếp tục ươm mầm startup.

Chủ đề sinh nhật năm nay của VNG _ VNG +1 Starting Anew ẢNH: VNG

Đây đều là những mục tiêu "khó nhằn", kể cả với một doanh nghiệp đạt doanh thu gần 9.300 tỉ đồng năm 2024, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (sau điều chỉnh) 302 tỉ đồng và ba năm liên tiếp gần đây nộp ngân sách nhà nước đều trên 1.000 tỉ đồng. Mục tiêu này không chỉ đòi hỏi đổi mới công nghệ, mà còn yêu cầu VNG phải siết chặt kỷ luật đầu tư: chỉ giữ lại những dự án hiệu quả, dừng tất cả những gì "mông lung". "Chúng tôi luôn là những người mơ mộng. Nhưng giấc mơ giờ đây vừa lãng mạn, vừa phải thực tế và kỷ luật", ông Lê Hồng Minh cho hay.

Để một doanh nghiệp sở hữu "DNA" là thay đổi, mọi chuyện có lẽ đều phải xuất phát từ chính người lãnh đạo. Ở độ tuổi 40 trở lên như ông Lê Hồng Minh, không nhiều người có thể duy trì được tinh thần dám thay đổi. Đa phần các start-up đang thay đổi thế giới đều có nhà sáng lập/lãnh đạo nằm trong độ tuổi 20, 30 như Sam Altman của OpenAI. "Ít người biết tôi là người khởi sự từng mảng kinh doanh của VNG trong thời gian đầu, tự mình trải nghiệm, tự tay xây những viên gạch đầu tiên. Bây giờ, tôi vẫn tiếp tục với tâm thế đó - tự mình xây dựng các mảng kinh doanh mới cho VNG từ con số 0", ông Minh chia sẻ.



