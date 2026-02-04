Chủ tiệm spa giấu cả thỏi vàng trong giày, mang từ Trung Quốc về Việt Nam

Sáng 4.2, TAND TP.Hà Nội xét xử vụ buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam với quy mô cực lớn. Trần Thị Hoàn, chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế (địa chỉ ở P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị cáo buộc cùng các đồng phạm buôn lậu 546 kg vàng, trị giá 1.208 tỉ đồng.

Để "tuồn" vàng về nước, đối tác của Hoàn thường thuê người đang cư trú tại Trung Quốc vận chuyển qua biên giới, rồi mang đến tiệm vàng của Hoàn giao hàng. Một trong những người vận chuyển là Vàng Thị Phượng (26 tuổi, quê Lào Cai).

Các bị cáo trong vụ buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam ẢNH: PHÚC BÌNH

Vận chuyển vàng lậu vì thu nhập bấp bênh

Phượng khai là chủ tiệm spa bên Trung Quốc. Trong những khách quen có một phụ nữ người bản địa tên Bà Béo (chưa rõ lai lịch). Người này thường xuyên lui tới tiệm của Phượng làm tóc, gội đầu.

Công việc bấp bênh, Phượng nói thu nhập không đủ để nuôi con. Đúng lúc này, Bà Béo ngỏ lời muốn thuê vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, sẽ trả công 250.000 đồng cho mỗi kg vàng qua cửa khẩu. Phượng nhận lời.

Đầu tháng 9.2024, Bà Béo nhập cảnh vào Việt Nam, trực tiếp đến cửa hàng vàng để gặp Hoàn. Người này nói đang có nguồn vàng nguyên liệu giá rẻ, muốn bán cho Hoàn. Hoàn đồng ý, hai bên sử dụng phần mềm Wechat để liên lạc, thống nhất cách thức mua bán.

Tại Trung Quốc, sau khi tìm được nguồn vàng, Bà Béo sẽ thuê Phượng vận chuyển về Việt Nam.

Do am hiểu quy trình kiểm soát an ninh cửa khẩu, Bà Béo hướng dẫn Phượng giấu vàng vào trong giày để không bị máy soi chiếu phát hiện, vì ở đây chỉ soi chiếu với hành lý xách tay.

Sau khi nhập cảnh trót lọt, Phượng sẽ mang vàng đến cho Hoàn. Địa điểm giao hàng thường ở cửa hàng vàng của Hoàn, hoặc một vị trí gần đó do Hoàn chỉ định.

Tổng cộng, Phượng đã vận chuyển cho Hoàn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi 24 triệu đồng.

Nữ chủ tiệm spa cũng khai rằng, mọi bước đi trong quy trình "tuồn" vàng lậu về Việt Nam đều do Bà Béo hướng dẫn, bị cáo chỉ làm theo.

Vàng nhận từ Bà Béo có khi đã được cắt nhỏ, cũng có lúc là cả miếng lớn in chữ nước ngoài. Dù không phải người trong giới kinh doanh kim khí quý, Phượng cũng phỏng đoán vàng này có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Hội đồng xét xử do thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa ẢNH: PHÚC BÌNH

Quấn vàng quanh người để "tuồn" về Việt Nam

Ngoài mua vàng lậu từ Bà Béo, cơ quan tiến hành tố tụng xác định Hoàn còn nhập hàng của Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long.

Vàng được Hải mua tại Trung Quốc, thuê người vận chuyển qua biên giới rồi giao cho Hoàn. Tổng số đã giao dịch là 424 kg, trị giá 943 tỉ đồng.

Một trong số những người vận chuyển thuê cho Hải là Nguyễn Thị Phương Nga (49 tuổi, quê Lào Cai).

Nga khai sau khi nhận vàng tại Trung Quốc sẽ giấu vào trong túi áo, hoặc giấu trong túi vải rồi quấn quanh người, mặc áo khoác bên ngoài. Do lực lượng chức năng chỉ kiểm tra hành lý mà không kiểm tra người, Nga đều thực hiện trót lọt.

Người này bị cáo buộc giúp sức cho Hải buôn lậu 5 chuyến vàng, mỗi lần 1 - 5 kg, tổng là 14 kg, qua đó hưởng lợi 3,5 triệu đồng.

Điểm chung trong lời khai của Phượng và Nga đã cho thấy phần nào nguyên nhân đường dây này có thể "tuồn" số lượng vàng rất lớn từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đó là việc cơ quan chức năng tại cửa khẩu chỉ kiểm tra với hành lý mà không kiểm tra người, nên không thể phát hiện số vàng các bị cáo giấu bên trong.

Cáo trạng cũng cho thấy, tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người (chỉ được trang bị máy soi hành lý).

Tại vị trí quản lý xuất, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới cũng chưa trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa. Do đó, cán bộ biên phòng chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng vận chuyển vàng trái phép không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho các cán bộ biên phòng và hải quan; không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của những cán bộ này.