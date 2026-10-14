Chủ tiệm tặng 1.000 bông hoa tiễn đưa liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Giữa dòng người đông đúc, những ánh mắt đỏ hoe và cái cúi đầu thành kính khiến hành trình tri ân trở nên xúc động.



Những đóa hoa trắng tiễn người nằm xuống

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM diễn ra sáng 14.10. Từ sáng sớm Nguyễn Đình Nam Phương (Học viện hành chính quốc gia, bí thư chi đoàn khu phố 8, P.Nhiêu Lộc) đã cùng các đoàn viên có mặt trên đường Cách Mạng Tháng Tám trong lộ trình đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua.

"Hôm nay đứng ở đây em rất xúc động. Tuổi thơ em gắn liền với công viên Lê Thị Riêng. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước mà hôm nay chúng em được sống trong hòa bình, được học tập, làm việc và theo đuổi ước mơ", Nam Phương xúc động chia sẻ.

Nguyễn Đình Nam Phương (ngoài cùng bên phải) ẢNH: THANH ĐA

Dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, những bạn trẻ cầm hoa trắng tạo nên một điểm nhấn xúc động. Có người đi cùng bạn bè, có người tham gia theo lời vận động của tổ chức Đoàn, cũng có người chủ động tìm hiểu lộ trình để đến tiễn đưa các liệt sĩ.

Việc thức dậy từ sớm, di chuyển đến địa điểm đoàn xe đi qua có thể chỉ là một hành động nhỏ. Tuy nhiên, đằng sau đó là mong muốn được trực tiếp tham gia một hoạt động tri ân có ý nghĩa, thay vì chỉ theo dõi thông tin qua màn hình điện thoại.

Đối với người trẻ, lòng biết ơn đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một đóa hoa trắng, một buổi sáng thức dậy sớm, một phút đứng lặng bên đường cũng có thể trở thành cách thể hiện tình cảm với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước.

Người dân, đoàn viên thanh niên đợi tiễn đưa liệt sĩ ở đường Cách Mạng Tháng Tám ẢNH: THANH ĐA

Nhiều bạn trẻ chờ đoàn xe đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ đi qua ẢNH: THANH ĐA

Nguyễn Lê Thanh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Nhiêu Lộc, Bí thư chi bộ Khu phố 25, cho biết MTTQ và Đoàn thanh niên phường Nhiêu Lộc có khoảng 100 người đã tập trung dọc đoạn đường mang những cành hoa trắng để bày tỏ lòng thành kính và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nguyễn Lê Thanh Hoa cùng các đoàn viên mang những cành hoa trắng để bày tỏ lòng thành kính và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc ẢNH: THANH ĐA

Với Thanh Hoa, đến tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ không chỉ là một hoạt động tri ân mà còn là dịp để nhìn lại trách nhiệm của bản thân.

"Chúng mình được sống trong hòa bình, được tự do lựa chọn con đường tương lai, được đứng ở đây tiễn đưa các anh một đoạn đường cuối sẽ giúp chúng em hiểu hơn về lịch sử, biết ơn thế hệ đi trước và hiểu rằng yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể từ việc sống có ích, có trách nhiệm với gia đình và xã hội", Thanh Hoa chia sẻ.

Chủ tiệm hoa tặng hơn 1.000 bông hoa miễn phí

Có mặt ở đường Cách Mạng Tháng Tám từ 6 giờ 30, anh Hoàng Thanh Tùng (32 tuổi, chủ tiệm hoa trên đường Trịnh Hoài Đức, P.Gia Định, TP.HCM) tất bật tặng hoa cho những người dân đi ngang qua. Anh Tùng cho biết hơn 1.000 bông hoa cúc trắng, cúc vàng được anh đi chợ đầu mối mua lựa chọn từ 23 giờ đêm qua. "Hoa tặng miễn phí nhen bà con", vừa nói, đôi tay anh thoăn thoắt trao từng bông hoa cho các bạn trẻ và người dân.

Anh Hoàng Thanh Tùng tặng hoa miễn phí cho người dân ẢNH: THANH ĐA

"Buôn bán cả năm, nay tôi chỉ muốn góp chút sức nhỏ để thành kính tri ân, cảm ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã hi sinh cho Tổ quốc. Tôi muốn làm chút gì đó cho thành phố đã cưu mang mình", anh Tùng chia sẻ.

Không phải một nghi thức cầu kỳ hay món quà lớn lao, những bông hoa được trao đi bằng sự chân thành đã góp thêm nét xúc động cho hành trình tiễn đưa các liệt sĩ. Từ nghĩa cử giản dị của người đàn ông mưu sinh giữa thành phố, lòng biết ơn được thể hiện bằng hành động cụ thể, gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chị Đỗ Thanh Nhàn 32 tuổi, Công ty cổ phần TMXD T&T (99 Cộng Hoà, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) xin cấp trên được nghỉ buổi sáng để tiễn đưa các liệt sĩ ẢNH: THANH ĐA

Anh Nguyễn Duy Khanh (33 tuổi) cùng bạn bè tạm gác công việc, nhận hoa cúc, chờ đợi đoàn xe đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. ẢNH: THANH ĐA

Hoa miễn phí tiễn đưa liệt sĩ ẢNH: THANH ĐA

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, khoảnh khắc ấy khiến nhiều người dường như chậm lại. Những người trẻ vốn quen với điện thoại, mạng xã hội và những câu chuyện thường nhật bỗng cùng hướng về một điều lớn lao hơn: sự hy sinh của những người đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay.