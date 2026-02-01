Chủ trọ với quy định đặc biệt ở TP.HCM: Lì xì người thuê 26 triệu ăn tết

Khu trọ số 12, đường 20, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) của bà Đặng Thị Xuân (65 tuổi) được nhiều người khen ngợi qua bài viết: Chủ nhà trọ ở TP.HCM với quy định 'đặc biệt', khiến nhiều người thuê ở gần chục năm đăng trên Báo Thanh Niên. Do tuổi cao, chủ trọ giao lại nhà trọ cho con gái là chị Nguyễn Thị Hồng Nương (41 tuổi) quản lý. Những ngày này, chị Nương cùng mọi người chung tay trang trí khu trọ để có không khí tết tại nơi mình sống.

Chị Nương cùng mọi người trang trí tết ở nhà trọ ẢNH: NVCC

Khuôn viên nhà trọ với các tiểu cảnh mang đậm sắc xuân như hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, tạo không gian để người thuê trọ chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc tết. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo không khí tết mà còn giúp người lao động cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia ngay tại nơi mình sinh sống.

"Mong muốn lớn nhất của tôi là cả xóm đoàn kết, có thể tận hưởng không khí tết như ở quê. Người thuê trọ tại đây đều là công nhân, lao động tự do... thu nhập không dư dả nên không ít người nhiều năm liền ở lại phòng trọ đón tết", chị Nương chia sẻ.

Đặc biệt, chị Nương sẽ bỏ "tiền túi" để lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ, với tổng 52 phòng (26 triệu đồng), nhằm tiếp thêm niềm vui và động viên người thuê trọ có thêm điều kiện đón tết.

Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia chân thành của chủ nhà trọ đối với những lao động xa quê, góp phần giúp họ đón một cái tết ấm áp, đủ đầy hơn nơi đất khách.

Chị Nương thường xuyên tổ chức bữa cơm tất niên tại nhà trọ cho người thuê ẢNH: DƯƠNG LAN

Bên cạnh đó, chủ trọ còn phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tổ chức bữa cơm tất niên để mọi người quây quần, gắn kết. Bữa cơm tất niên sẽ được tổ chức vào ngày 6.2.

"Tôi mong muốn người thuê trọ cảm nhận được sự ấm cúng, xem những người ở các phòng khác như những người hàng xóm thân quen. Đây cũng là dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua trong một năm", chị Nương nói.