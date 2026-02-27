Chữ viết đã xuất hiện từ 40.000 năm trước?

The Telegraph ngày 26.2 đưa tin các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều họa tiết với các đường kẻ, dấu chấm và chữ thập, được khắc trên hiện vật có niên đại khoảng 40.000 - 45.000 năm, trong hang động Lonetal ở bang Baden-Wurttemberg, miền nam nước Đức.

Nhóm khảo cổ đã phân tích khoảng 3.000 ký tự xuất hiện trên 260 hiện vật. Những họa tiết nói trên mang độ phức tạp và mật độ thông tin như chữ viết hình nêm, vốn được phần đông giới khoa học ghi nhận là ngôn ngữ viết đầu tiên, xuất hiện tại vùng Lưỡng Hà cách đây khoảng 5.000 năm.

Phác thảo ký hiệu được khắc trên những hiện vật có niên đại 40.000 năm, được cho là bằng chứng về nguồn gốc về chữ viết thời xa xưa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PNAS

Khi nghiên cứu dấu tích của ngà voi ma mút, các nhà khoa học đã phát hiện những dấu chấm và chữ thập, tin rằng đây là một hình thức giao tiếp giữa con người thời kỳ đồ đá. Niên đại của số hiện vật này được cho là xuất hiện vào thời điểm người tinh khôn (Homo sapien) di cư từ châu Phi đến châu Âu.

Giáo sư Christian Bentz từ Đại học Saarland (Đức), tác giả nghiên cứu được đăng trên tạp chí PNAS hôm 23.2, cho rằng: “Các chuỗi ký hiệu thời đồ đá là một hình thức sơ khai thay thế cho chữ viết”.

Ông Bentz nêu thêm: “Kết quả của chúng tôi cũng cho thấy những người săn bắt hái lượm thời kỳ đồ đá đã phát triển một hệ thống ký hiệu với mật độ thông tin có thể sánh ngang với các phiến đất sét chữ hình nêm từ vùng Lưỡng Hà cổ đại – dù cách nhau 40.000 năm".

Các nhà sử học thường phân loại hệ thống chữ viết thành 3 nhóm: chữ viết có mục đích và ý nghĩa, chữ viết bao gồm các ký hiệu cụ thể, cuối cùng là các ký hiệu tương ứng với một số hình thức ngôn ngữ nói.

Theo CNN, các nhà khoa học phát hiện ký hiệu chữ thập được khắc trên tượng voi ma mút hay tượng động vật, song không xuất hiện trên tượng hình người. Điều này đặt ra những suy đoán rằng có quy ước hay điều cấm kỵ về việc không khắc chữ thập lên tượng người.

Bà Ewa Dutkiewicz, đồng tác giả nghiên cứu và là giám tuyển tại bảo tàng tiền sử ở Berlin (Đức), cho biết các phát hiện mới đây khiến giới khoa học xem xét lại khái niệm về chữ viết và tầm quan trọng của nó trong quá trình tiến hóa của loài người. Bà nói thêm rất khó để xác định được ý nghĩa của những ký hiệu được khắc trên những hiện vật này sau hàng chục ngàn năm.