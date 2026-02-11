Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ vườn trồng mai tại TP.HCM hối hả cho thị trường tết, quyết không giảm giá vì...
Video Đời sống

Chủ vườn trồng mai tại TP.HCM hối hả cho thị trường tết, quyết không giảm giá vì...

Sầm Ánh
Sầm Ánh
11/02/2026 06:02 GMT+7

Năm nhuận 13 tháng không chỉ kéo dài thời gian, mà còn kéo dài cả những nhọc nhằn của người trồng mai, những nhà vườn như ông Nguyễn Ngọc Phương vẫn kiên trì giữ giá, giữ chất lượng, chấp nhận lợi nhuận mỏng để mỗi chậu mai kịp khoe sắc đúng dịp tết.

Giữa những ngày đầu tháng 2.2026, vườn mai của ông Nguyễn Ngọc Phương (P.Hiệp Bình, TP.HCM) đang bước vào giai đoạn tất bật nhất. Với hơn 2.000 cây mai, trong đó có khoảng 600 cây mai lớn, còn lại là mai nhỏ, toàn bộ khu vườn đang được tập trung chăm sóc những công đoạn cuối cùng trước khi mai được xuất bán ra thị trường tết.

Ông Phương cho biết, do năm nay là năm nhuận theo âm lịch, nên quá trình canh tác gặp nhiều khó khăn hơn so với mọi năm. Chính vì vậy, theo ông Phương, giá bán gần như không thể hạ thấp, bởi mỗi gốc mai là thành quả của nhiều tháng chăm sóc, nếu giảm giá, người trồng mai sẽ khó có thể trang trải chi phí và công lao động.

- Ảnh 1.

Đối với những cây mai đạt chuẩn, thị trường tiêu thụ chính của vườn mai ông Phương vẫn là Hà Nội

ẢNH: SẦM ÁNH

Về giá bán, mỗi chậu mai được định giá tùy theo kích thước, dáng thế và giống mai. Tại vườn ông Phương, giá mai dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mỗi chậu. Theo chia sẻ, nhà vườn chủ yếu trồng mai siêu bông, dòng mai có nhiều cánh, nở đều, được thị trường ưa chuộng trong những năm gần đây.

Đối với những cây mai đạt chuẩn, thị trường tiêu thụ chính vẫn là Hà Nội. Nhiều năm qua, đây luôn là đầu ra ổn định nhất của vườn mai ông Phương. Dự kiến trong vụ tết năm nay, ông sẽ thực hiện khoảng 6 chuyến hàng ra Bắc bằng xe tải lớn, bên cạnh đó là các đơn hàng gửi tàu và thuê xe ngoài.

Chủ vườn trồng mai tại TP.HCM hối hả cho thị trường tết, quyết không giảm giá vì...

- Ảnh 2.

Theo chia sẻ, nhà vườn chủ yếu trồng mai siêu bông, dòng mai có nhiều cánh, nở đều, được thị trường ưa chuộng trong những năm gần đây

ẢNH: SẦM ÁNH

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, người trồng mai vẫn đang nỗ lực giữ chất lượng, giữ giá và giữ nghề, để mỗi chậu mai đến tay người chơi tết không chỉ là một sản phẩm, mà còn là kết quả của cả năm lao động bền bỉ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
