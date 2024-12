Chủ xe đổi nơi cư trú không bắt buộc phải đổi đăng ký xe

Thông tư 79/2024/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, thay thế Thông tư 24/2023/TT-BCA, quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, có hiệu lực từ 1.1.2025.

Theo điều 6 Thông tư 79, trách nhiệm đổi đăng ký xe khi chủ xe thay đổi nơi cư trú đã được bãi bỏ. Căn cứ khoản 4 điều 6 Thông tư 79, chủ xe chỉ phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi thông tin về tên chủ xe, số định danh của chủ xe hoặc khi hết thời hạn chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Chủ xe vẫn được đổi chứng nhận đăng ký xe theo địa chỉ mới nếu có nhu cầu theo quy định tại khoản 4 điều 18 Thông tư 79.

Khoản 3 điều 20 Thông tư 79/2024/TT-BCA hướng dẫn trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe khi chủ xe thay đổi trụ sở, nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi của cơ quan đăng ký xe đã cấp chứng nhận đăng ký xe đó như sau:

Chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe và đơn đề nghị xác nhận hồ sơ xe cho cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để được cấp giấy xác nhận hồ sơ xe

Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe và nộp giấy xác nhận hồ sơ xe cho cơ quan đăng ký xe tại địa chỉ mới theo quy định tại điều 4 thông tư này để đổi chứng nhận đăng ký xe.

Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, từ 1.1.2025 chủ xe đổi nơi cư trú không bắt buộc phải đi đổi đăng ký xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Có thể được đăng ký xe ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ

Đây là quy định hoàn toàn mới tại điều 5 Thông tư 79/2024/TT-BCA. Theo đó, thông tư này quy định cụ thể về thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe của cơ quan đăng ký như sau:

Cơ quan đăng ký xe phải tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe các ngày làm việc trong tuần.

Trong trường hợp cần thiết, giám đốc công an cấp tỉnh được quyết định và thông báo công khai việc tổ chức tiếp nhận đăng ký xe ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ. Bố trí cán bộ đăng ký xe thường xuyên kiểm tra hệ thống đăng ký, quản lý xe, tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo giải quyết đăng ký xe đúng thời gian theo quy định.

Biển số xe trúng đấu giá sẽ được gắn tem nhận diện riêng

Theo điểm c khoản 1 điều 14 Thông tư 79/2024/TT-BCA, chủ xe trúng đấu giá, xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường sẽ được trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe có dán tem nhận diện theo quy định qua dịch vụ bưu chính công ích. Điểm 2 khoản 5 điều 37 Thông tư 79 quy định:

1. Biển số xe trúng đấu giá có gắn tem nhận diện nền màu đỏ và màu vàng, chữ màu xanh.

Tem nhận diện biển số xe trúng đấu giá: nền màu đỏ và màu vàng, chữ màu xanh; hình tròn, đường kính 30mm, được thiết kế bằng phần mềm thiết kế bảo an chuyên dụng, chống sao chép làm giả. Tem được in màu bằng mực chống phai trên chất liệu đề can bóc dán.

2. Biển số xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường có gắn tem nhận diện màu xanh lá cây.

Tem nhận diện biển số xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường mền màu xanh lá cây, có hình tròn, đường kính 30 mm, được thiết kế bằng phần mềm thiết kế bảo an chuyên dụng, chống sao chép làm giả. Tem được in màu bằng mực chống phai trên chất liệu đề can bóc dán.

Người dân đăng ký biển ô tô tại TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Xe sản xuất lắp ráp và nhập khẩu được đăng ký online

Trước đây, điều 9 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định chỉ xe sản xuất, lắp ráp trong nước được đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tuy nhiên, theo khoản 1 điều 14 Thông tư 79/2024/TT-BCA, công dân Việt Nam có thể đăng ký xe bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho xe sản xuất lắp ráp và nhập khẩu, cụ thể:

Bước 1: Chủ xe kê khai đăng ký xe online

Chủ xe kê khai trung thực, đầy đủ, chính xác thông tin quy định về đăng ký xe; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của xe và hồ sơ xe; chủ xe có tài khoản ngân hàng khi nộp, nhận hoàn trả trực tuyến lệ phí đăng ký xe. Đồng thời, đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan đăng ký xe.

Chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia theo quy định và nhận thông báo biển số xe được cấp và số tiền nộp lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia.

Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí.

Bước 2: Cán bộ đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe để kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe.

In giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe.