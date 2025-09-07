Chùa Âng, nơi được rắn và chim thần bảo vệ

Nằm trong khuôn viên rộng hơn 3,5 ha (sát di tích cấp quốc gia ao Bà Om), theo truyền thuyết, chùa được khởi dựng từ cuối thế kỷ 10. Năm 1842, chùa được xây lại bằng gỗ quý, quy mô hơn. Đến nay, chùa được trùng tu, sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn giữ cơ bản nguyên trạng.

Chánh điện có mái. 3 lớp tượng trưng cho 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới - Ký họa của KTS Thắng Ngô

Hào nước sâu bao quanh chùa như lớp bảo vệ nơi thờ tự - Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Cổng chùa có 3 ngôi tháp tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng (Tam bảo). Hào nước sâu, dài hơn 400 m bao quanh chùa như lớp bảo vệ nơi thờ tự. Trước chánh điện là ngôi bảo tháp chứa di cốt các sư trụ trì. Đây là tháp 5 ngọn hiếm hoi trong các chùa Khmer ở Vĩnh Long.

Chùa Âng là ngôi chùa Phật giáo Nam tông cổ kính bậc nhất Nam bộ - Ký họa của KTS Bùi Quân

Chính điện chùa Âng - Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Mái chùa có 3 cấp tượng trưng cho 3 cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Diềm mái trang trí thân rắn thần Naga (linh vật canh giữ nơi linh thiêng), vảy uốn ngược lên tạo cảm giác mái như đang bay, cuộn sóng. Đầu cột ngoài hành lang có trang trí chim thần Garuda (đại bàng kim sí điểu, vật cưỡi của thần bảo hộ Vishnu trong Hindu giáo) và nữ thần Kenar (tượng trưng cho vẻ đẹp và sự thịnh vượng trong nghệ thuật Khmer) dang tay đỡ mái, là biểu tượng mang tính bảo vệ, trấn giữ.

Cổng phụ chùa Âng - Ký họa của KTS Thắng Ngô

Nhà sư bộ hành ven ao bà Om cạnh chùa Âng - Ký họa của Ngô Quốc Thuận, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành



Là nơi quan trọng nhất, chánh điện cao hơn hẳn so với các công trình xung quanh. Theo người Khmer, Phật ở Tây phương nhìn về hướng đông để phổ độ chúng sinh nên chánh điện quay mặt về hướng đông.

Trong chánh điện có 12 cột sơn son thếp vàng. Tuy nhiên, một số chi tiết và cột gỗ bị hư hại theo thời gian đã bị dặm vá bằng xi măng. Tượng Phật Thích Ca cao 2,1 m an tọa trên tòa sen, xung quanh là hơn 50 tượng Phật lớn nhỏ bằng đá và gỗ. Tượng Phật đứng tượng trưng cho việc ban phước, ngồi tượng trưng cho thiền định và nằm tượng trưng cho nhập Niết bàn. Tường và trần được vẽ cuộc đời tu hành của Phật.

Góc nhìn chính diện - Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Không chỉ là nơi tu hành, chùa Âng còn là nơi lưu giữ và truyền thừa văn hóa truyền thống của cộng đồng Khmer - Ký họa của Võ Tín Đạt, sinh viên kiến trúc UAH

Cổng chính chùa Âng - Ký họa của KTS Thắng Ngô

Năm 1994, công trình được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Người Khmer Nam bộ có câu: "Sống vào chùa gửi thân, chết vào chùa gửi cốt" cho thấy chùa đối với họ rất thiêng liêng. Không chỉ là nơi tu hành, chùa Âng còn là nơi lưu giữ và truyền thừa văn hóa truyền thống của cộng đồng Khmer. Mỗi dịp lễ cúng trăng Ok Om Bok (để tỏ lòng biết ơn với thần Mặt Trăng và cầu vụ mùa tới tốt đẹp) vào rằm tháng 10 âm lịch, hàng ngàn phật tử và du khách tề tựu về đây dự lễ, cầu phúc.