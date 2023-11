Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), năm 2023, thế giới chứng kiến sự phục hồi chậm của các nền kinh tế khi căng thẳng địa chính trị vẫn tồn tại làm phân mảnh thương mại, lạm phát cao; sự mất ổn định tại thị trường tài chính khiến sức mua sụt giảm đáng kể.



Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Vitas, chủ trì buổi họp báo ĐT

Phát biểu tại buổi họp báo Hội nghị tổng kết Vitas 2023 sáng nay 23.11, tại Hà Nội, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Vitas, cho biết 10 tháng năm 2023, xuất khẩu toàn ngành dệt may đạt trên 33 tỉ USD, cả năm nay đạt khoảng hơn 40 tỉ USD, giảm hơn 9% so với năm 2022.



Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu có sự thay đổi rõ rệt. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh như đồ nỉ, quần short, quần áo trẻ em… Ở chiều ngược lại, các mặt hàng như đồ bảo hộ lao động, bộ comple, quần áo y tế, quần jeans lại tăng nhanh.

Theo ông Giang, năm nay, điểm nhấn nổi bật của ngành dệt may là sự bứt phá, đa dạng hóa về thị trường xuất khẩu, sản phẩm cũng như khách hàng.

Cụ thể năm 2023, dệt may Việt Nam đang thực hiện đơn hàng cho 104 thị trường, vùng lãnh thổ. "Chưa bao giờ dệt may Việt Nam xuất khẩu đến nhiều thị trường như thế", ông Giang nhấn mạnh.

Xét trong 9 tháng năm 2023, thị trường xuất khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam là Mỹ, với trên 11 tỉ USD. Tiếp đó là các thị trường như Nhật Bản 3 tỉ USD, Hàn Quốc hơn 2,4 tỉ USD, EU gần 2,9 tỉ USD, Canada khoảng 850 triệu USD, Trung Quốc khoảng 830 triệu USD…

Khẳng định năm nay có rất nhiều thay đổi về mặt hàng xuất khẩu, ông Giang thông tin thêm, ngành dệt may xuất khẩu khoảng 36 mặt hàng. Trong 9 tháng đầu năm, jacket là mặt hàng xuất khẩu chủ lực với hơn 4,3 tỉ USD; quần các loại khoảng hơn 3,8 tỉ USD; vải các loại hơn 1,7 tỉ USD; đồ lót hơn 1,4 tỉ USD; váy các loại hơn 900 triệu USD; quần áo bảo hộ lao động hơn 860 triệu…

"Về khách hàng, điểm đặc biệt là có những thị trường trước đây không nhập khẩu dệt may Việt Nam thì năm nay đã nhập. Ví dụ, trước đây dệt may Việt Nam chưa xuất sang thị trường châu Phi thì năm nay đã xuất; từ chỗ chưa quan tâm nhiều đến thị trường Nga, năm nay cũng gia tăng xuất khẩu đáng kể. Các sản phẩm liên quan đến đạo Hồi trước đây các doanh nghiệp không may thì năm nay đã may…", ông Giang nói.

Đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỉ USD trong 2024

Năm 2024, dự báo kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Thách thức với doanh nghiệp dệt may chưa dừng lại khi ngày càng nhiều thị trường nhập khẩu dệt may lớn đưa ra những quy định mới mang tính bắt buộc liên quan tới thẩm định quyền con người và môi trường trong chuỗi cung ứng, quy định thiết kế sinh thái, sản phẩm tái chế, xử lý chất thải dệt may.

Vitas xây dựng mục tiêu toàn ngành năm 2024 đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỉ USD ĐT

Tuy nhiên, Vitas nhìn nhận ngành dệt may Việt Nam vẫn có những ưu thế so với các quốc gia cạnh tranh. Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán tổng cộng 19 hiệp định thương mại tự do (FTA); là quốc gia duy nhất ký kết FTA với tất cả các đối tác kinh tế lớn trên toàn cầu như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Anh, Nga.

Đặc biệt, Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035 được Chính Phủ phê duyệt mới đây sẽ là nền móng thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm, tạo cơ hội cho ngành dệt may tận dụng ưu đãi từ các hiệp định.

Khẳng định từ quý 4, nhiều khách hàng lớn đã quay trở lại với ngành dệt may Việt Nam sau quá trình khó khăn trước đó, theo Chủ tịch Vitas: "Thị trường đã bắt đầu nóng lên, đây là tín hiệu rất tốt tạo đà cho năm 2024".

Trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, Vitas xây dựng mục tiêu toàn ngành năm 2024 đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỉ USD.