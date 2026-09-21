'Chưa bao giờ xảy ra sự cố thiếu sách giáo khoa lớn như lần này'

Chiều 21.9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2026.

Theo báo cáo tóm tắt, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề nhận được quan tâm, lo lắng.

Điển hình là tình trạng thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng tại một số địa phương; chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học…

Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi trường Nguyễn Thị Thanh Hải ẢNH: QUỐC HỘI

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi trường Nguyễn Thị Thanh Hải đề cập tới con số 900.000 cuốn sách giáo còn thiếu (tính đến 19.9) được Bộ GD-ĐT thống kê, tại phiên giải trình của Bộ trưởng bộ này diễn ra hôm qua 20.9.

"Chưa bao giờ xảy ra sự cố lớn như lần này về thiếu sách giáo khoa", bà Hải nói và lưu ý về công tác dự báo, thống kê; bởi "chúng ta hoàn toàn có thể làm sớm", để không xảy ra tình huống tương tự.

Vẫn theo bà Hải, tuy việc thiếu hụt sách giáo khoa mang tính cục bộ nhưng lại tập trung vào một số đầu sách, ở một số địa phương.

Tình trạng thiếu sách khiến học sinh gặp khó khăn trong học tập; phụ huynh bức xúc, mệt mỏi, tốn kém. Thậm chí qua theo dõi thông tin, bà thấy có hiện tượng trục lợi, gom sách giáo khoa để nâng giá lên nhiều lần.

Về con số 900.000 cuốn, bà Hải cho rằng đây mới là số lượng sách giáo khoa còn thiếu, cần rà soát chính xác cả số lượng học sinh bị thiếu sách giáo khoa.

Bà Hải đặt giả thiết một học sinh có thể có nhiều hơn một cuốn cho mỗi đầu sách, trong khi học sinh khác không có cuốn nào. Điều này sẽ dẫn tới số lượng học sinh thiếu sách giáo khoa lớn hơn số đầu sách giáo khoa còn thiếu.

Phát biểu sau đó, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như vận hành chính quyền địa phương hai cấp, sách giáo khoa, bữa ăn học đường... thì quan điểm của Thủ tướng là xử lý đến cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm xử lý.

Ông Châu cho hay, ngay trong sáng nay, Thủ tướng và Phó thủ tướng đã họp với Bộ GD-ĐT để chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trước 25.9.

Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm

Tại phiên giải trình hôm 20.9, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn lý giải tình trạng thiếu sách giáo khoa xuất phát từ việc lập kế hoạch có tính dự báo chưa chính xác; một số địa phương thực hiện miễn phí sách giáo khoa nên phụ huynh có tâm lý chờ, chưa mua sách giáo khoa; một số nhà trường chưa đặt đầy đủ bộ sách để nhà xuất bản có kế hoạch cung ứng…

Bộ trưởng cho hay nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ giám sát kỹ, chặt chẽ việc lập kế hoạch, dự báo số lượng sách giáo khoa, "chắc chắn điều này không thể xảy ra sang năm".

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Lê Minh Hưng trong cuộc họp trước đó cũng đã thẳng thắn đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tập trung chỉ đạo các biện pháp cấp bách, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.