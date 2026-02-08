Chưa đến tết nhưng… hết vé máy bay trở lại TP.HCM sau tết

Không mua được vé máy bay trở lại TP.HCM

Anh Nguyễn Vũ Thắng (32 tuổi, ngụ ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; trước là TT.Kim Nhan, H.Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết đang tìm cách để trở lại TP.HCM sau Tết Nguyên đán 2026. "Tôi dự tính mua vé máy bay từ sân bay quốc tế Vinh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 21.2 (mùng 5 tết) nhưng đã hết vé, dù tìm mua ở đại lý, ở trên các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Tương tự, ngày 22.2 (mùng 6 tết) cũng không còn", anh Thắng ta thán.

Chuyện của anh Thắng không ngoại lệ. Nhiều người trẻ vì các lý do khác nhau như: sắp xếp lịch về quê đón tết muộn, thay đổi lịch trình, công việc đột xuất… nên mua vé trở lại TP.HCM sau Tết Nguyên đán muộn và nhận cái kết là không còn vé.

Nhiều chuyến bay từ các sân bay ở một số tỉnh, thành như: TP.Đà Nẵng, Nghệ An, TP.Huế trở lại TP.HCM ngày 22.2 đã không còn vé ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Đào Thị Trang Thanh (33 tuổi, ngụ ở 1009 Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng; trước là P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cho hay không thể tìm bất kỳ chuyến bay nào từ sân bay quốc tế Đà Nẵng vào sân bay Tân Sơn Nhất các ngày 22.2 và 23.2 (mùng 6 và mùng 7 tết). "Trong khi đó, ngày 24.2 còn vé nhưng vào ngày đấy thì đã trễ làm. Bây giờ tôi chưa biết phải làm sao. Có thể di chuyển bằng ô tô đến một sân bay lân cận Đà Nẵng để tìm vé vào TP.HCM", chị Thanh nói.

Cũng theo chị Thanh, khi thử tìm vé máy bay từ sân bay quốc tế Phú Bài (TP.Huế) vào TP.HCM ngày 22.2 thì cũng không còn. "Trong khi đó, ngày 23.2 còn một chuyến duy nhất nhưng giá vé lên đến 12.240.000 đồng với hạng vé phổ thông linh hoạt. Giá vé quá cao", chị Thanh kể.

Nhiều chuyến bay không còn vé, cũng có chuyến bay với giá quá cao, khiến hành trình trở lại TP.HCM làm việc sau tết của người trẻ gặp khó khăn ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Theo tìm hiểu, không ít chặng từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đến TP.HCM từ mùng 5 tết trở đi đã "cháy vé", số còn lại có giá cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ngày thường.

Cụ thể như từ sân bay quốc tế Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đến TP.HCM ngày 22.2 (mùng 6 tết) đã không còn vé. Trong khi đó, trong hai ngày 20.2 và 21.2 (mùng 4 và mùng 5 tết) có giá lên đến 15.073.000 đồng với hạng thương gia linh hoạt. Nhưng đến ngày 23.2 (mùng 7 tết) thì chỉ còn 1.963.000 đồng.

Còn chuyến bay từ sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP.Đà Nẵng) đến TP.HCM ngày 20.2 có giá 11.585.000 đồng ở hạng phổ thông tiêu chuẩn. Hành trình của chuyến bay này quá cảnh vài giờ đồng hồ ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) trước khi cập bến ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Còn các ngày 21.2, 22.2 (mùng 5 và mùng 6 tết) thì chỉ còn một chuyến duy nhất ở khung giờ 4 giờ 30 phút sáng. Ngày 23.2 có chuyến bay với giá vé lên đến 11.294.000 đồng (hạng phổ thông tiết kiệm) và 11.585.000 đồng (hạng phổ thông tiêu chuẩn), gấp nhiều lần ngày thường.

Giá vé quá cao khiến không ít người trẻ ta thán ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hãy theo dõi chương trình tăng chuyến

Chính vì chưa đến tết nhưng… hết vé trở lại TP.HCM sau tết, nên không ít người đã vội vàng lên các hội, nhóm trên Facebook tìm mua vé xe khách, tàu hỏa…

Chị Nguyễn Thị Diệu Thúy (31 tuổi, ngụ ở P.Tân An, tỉnh Đắk Lắk), cho hay: "Đành phải tìm vé xe khách trở lại TP.HCM chứ không thể mua vé máy bay. Một phần vì hết vé. Một phần vì nếu có chuyến thì giá cao quá, gấp 5 lần ngày trước. Nhà tôi có 3 người, không thể chi hơn 45 triệu đồng cho 3 người chỉ để trở lại TP.HCM từ TP.Buôn Ma Thuột".

Đối diện tình trạng khan vé, không ít người trẻ buộc phải thay đổi kế hoạch. Chị Trần Thị Ngọc Linh (36 tuổi, ngụ ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi; trước là xã Đức Hiệp, H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã phải xin công ty lùi ngày đi làm vì không mua được vé đúng thời gian mong muốn.

"Công ty đi làm mùng 6 (22.2), nhưng tôi chỉ mua được vé mùng 9 (25.2). Tôi đành xin nghỉ phép vài ngày", chị Linh nói.

Giá vé máy bay hơn cả tháng lương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Nguyễn Thị Thu Luyến (33 tuổi, chủ đại lý vé máy bay Nguyễn Luyến, P.Chợ Quán, TP.HCM; trước là P.2, Q.5, TP.HCM), cho rằng: "Tình trạng khan hiếm vé quay lại TP.HCM sau Tết Nguyên đán là câu chuyện lặp lại nhiều năm, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: nhu cầu tập trung trong thời gian ngắn. Phần lớn doanh nghiệp, trường học cùng đi làm, đi học lại từ mùng 5 – mùng 10 tết. Tâm lý "để sát tết mới mua" của nhiều người, dẫn đến bị động…".

Để bớt "đau ví" khi mua vé máy bay dịp tết, cũng như có thể mua vé máy bay đúng thời gian mong muốn, chị Luyến cho rằng nên chủ động hơn, "chốt" mua vé sớm ngay khi có lịch nghỉ tết

"Nếu có thể, nên trở lại TP.HCM từ mùng 3 – mùng 4 hoặc sau rằm tháng giêng để tránh giá cao. Đặc biệt, hãy theo dõi chương trình tăng chuyến. Nhiều hãng hàng không thường bổ sung chuyến sau khi nhu cầu tăng cao. Việc theo dõi sát giúp "bắt" được vé giá mềm", chị Luyến nói.