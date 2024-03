Chưa giải quyết xong tiêu cực, VCS 2024 vẫn tiếp tục thi đấu

Sau thời gian tạm hoãn, giải đấu Vietnam Championship Series 2024 Mùa Xuân (VCS 2024 Mùa Xuân) sẽ tiếp tục thi đấu trở lại với Vòng Chung Kết diễn ra từ ngày 03/04/2024. Theo đó, một số điều chỉnh trong thể thức thi đấu được thực hiện nhằm đảm bảo tiến trình và tính cạnh tranh của giải đấu, nhằm tìm ra nhà vô địch của giải đấu VCS 2024 Mùa Xuân.

Các điều chỉnh cho Vòng Chung Kết VCS 2024 Mùa Xuân, bao gồm:

Thể thức thi đấu:

4 đội tuyển có thành tích cao nhất tại Vòng Bảng (tính đến tuần thi đấu thứ 7) sẽ thi đấu theo thể thức Loại Kép (Double Elimination). Cụ thể:

Hạng 1: Team Secret (TS)

Hạng 2: GAM Esports (GAM)

Hạng 3: Team Whales (TW)

Hạng 4: Vikings Esports (VKE)

Đội đứng đầu vòng bảng (TS) sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn đối thủ trong lượt trận đầu tiên, cụ thể là đội xếp hạng 3 (TW) hoặc đội xếp hạng 4 (VKE).

Thể thức thi đâu mới CTV

Hai trận đấu ở lượt thi đấu đầu tiên (mã trận P1, P2) sẽ diễn ra theo thể thức Best of 3 (đội giành được 02 ván thắng trước sẽ chiến thắng) và các trận đấu còn lại sẽ diễn ra theo thể thức Best of 5 (đội giành được 03 ván thắng trước sẽ chiến thắng)

Đi kèm với sự thay đổi về thể thức thi đấu này, các đội tuyển tham gia Vòng Chung Kết cũng sẽ có thời gian để thực hiện việc bổ sung thành viên mới nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên tối thiểu phù hợp với quy định của giải đấu.

Hôm qua BTC VCS đã đưa ra danh sách 32 cá nhân tạm dừng hoạt động thi đấu, chỉ đạo thi đấu dù chưa có kết quả cuối cùng. Thông tin 32 cá nhân nghi ngờ dính chàm khiến cho người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên vì trong đó có nhiều cái tên đã thi đấu rất xuất sắc và có nhiều thành tựu trước đây.

Ngay sau khi BTC đưa ra thông báo, VKE là đội tuyển đầu tiên đăng bài tuyển nhân sự trám vào 4 tuyển thủ bị cấm thi đấu của họ. Trong khi đó 3 đội tuyển còn lại là GAM, Team Whales và TS vẫn chưa đưa ra thêm thông tin nào.