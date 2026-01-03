Từ khoảng 15 giờ cùng ngày, lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội bắt đầu tăng đột biến, khiến nhiều đoạn bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm.

Chưa hết kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lượng phương tiện tăng lên khiến tuyến Vành đai 3 (đoạn giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến) hướng vào nội thành nhiều đoạn ùn tắc dài.

Đường Vành đai 3 trên cao và đường Đỗ Mười đoạn giao với đường Giải Phóng hướng vào nội thành lúc 16 giờ, ô tô xếp hàng dài trên đường.

Càng đi vào nội thành, lượng phương tiện càng tăng cao khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Các phương tiện quá đông khiến một số ô tô phải đi vào làn khẩn cấp né ùn tắc.