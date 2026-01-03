Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chưa hết kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm
Video Thời sự

Đình Huy
03/01/2026 21:03 GMT+7

Dù chưa hết kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, nhưng nhiều người dân quyết định quay trở lại Hà Nội sớm khiến đường Vành đai 3 xảy ra ùn tắc từ chiều nay 3.1.2026.

Từ khoảng 15 giờ cùng ngày, lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội bắt đầu tăng đột biến, khiến nhiều đoạn bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm.

Chưa hết kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sớm

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lượng phương tiện tăng lên khiến tuyến Vành đai 3 (đoạn giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến) hướng vào nội thành nhiều đoạn ùn tắc dài.

Đường Vành đai 3 trên cao và đường Đỗ Mười đoạn giao với đường Giải Phóng hướng vào nội thành lúc 16 giờ, ô tô xếp hàng dài trên đường.

Càng đi vào nội thành, lượng phương tiện càng tăng cao khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Các phương tiện quá đông khiến một số ô tô phải đi vào làn khẩn cấp né ùn tắc.

Giao thông Hà Nội sáng đầu năm: Các nút trọng điểm vẫn đông phương tiện

Giao thông Hà Nội sáng đầu năm: Các nút trọng điểm vẫn đông phương tiện

Nhìn chung, giao thông Hà Nội sáng nay không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài. Tuy vậy, áp lực phương tiện tại các nút giao lớn và trục đường trung tâm vẫn hiện hữu khi nhu cầu đi lại, vui chơi và ăn uống của người dân tăng lên trong ngày đầu tiên của năm mới.

Hà Nội ngày 31.12: những cảm xúc lắng đọng lại trong ngày cuối cùng của năm 2025

Hà Nội chặt cây, xén hè: người dân vừa mừng vừa lo

