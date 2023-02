Chùa Phúc Khánh không còn cảnh ngồi tràn ra đường ngày rằm tháng giêng

Chùa Phúc Khánh (hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh) là một ngôi chùa cổ thuộc P.Thịnh Quang, (Q.Đống Đa, Hà Nội). Hàng chục năm nay, ngôi chùa được xây từ thời Hậu Lê luôn đón hàng nghìn người dân, phật tử về cầu an, dâng sao giải hạn mỗi dịp rằm tháng giêng.

Người ngồi cầu an ở chùa Phúc Khánh tràn ra đường những năm trước PHẠM DỰ

Đặc biệt, vào các khóa lễ, phía trong khuôn viên của nhà chùa không còn một chỗ trống. Nhất là đêm 14.1 âm lịch, hàng nghìn người dân đứng kín từ trong chùa tràn ra đến ngoài phố Tây Sơn, lan sang cả Ngã Tư Sở, nhiều người còn chấp nhận đứng xa cả cây số để vái vọng là hình ảnh quen thuộc đối với người dân thủ đô.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên, trong đêm 14.1 âm lịch năm Quý Mão, tại chùa Phúc Khánh không còn cảnh người dân ngồi tràn ra đường cầu an, vái vọng. Thay vào đó, chỉ có hàng trăm người dân trong sân khuôn viên chùa làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Năm nay, lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh, người dân chỉ ngồi trong sân chùa Đ.H

Chia sẻ với PV, đại đức Thích Minh Đức (chùa Phúc Khánh) cho biết, năm nay, nhà chùa thực hiện đại lễ cầu an khác với những năm trước đó là chia nhỏ các khóa lễ ra thay vì tập trung vào tối 14.1 âm lịch như những năm trước nên không còn cảnh đông đúc, ngồi tràn ra đường.

"Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và nguyện vọng của người dân phật tử mong muốn vào trong khuôn viên nhà chùa để nghe giảng kinh phật, cầu nguyện đầu năm trong ngày tết Nguyên tiêu nên nhà chùa đã chia đại lễ cầu an từ tối mùng 6 - 14.1 âm lịch", đại đức Thích Minh Đức nói và cho hay phương án này sẽ được nhà chùa tổ chức vào những năm sau.

Thời điểm đông nhất chỉ có một số người dân đứng cầu an Đ.H

Theo chỉ dẫn của bảo vệ, người dân có chỗ ngồi ổn định, không phải chen lấn, xô đẩy Đ.H

Người dân cầu sức khỏe, may mắn Đ.H

Mang theo sách kinh dự lễ cầu an Đ.H

Người dân chăm chú chắp tay cầu khẩn Đ.H

Ra về trong trật tự sau khi lễ cầu an kết thúc Đ.H

Cảnh vắng vẻ ở đường Tây Sơn trái ngược với những năm trước Đ.H