Chưa ra rạp, phim mới của đạo diễn 'Train to Busan' đã huề vốn

Đạo diễn Yeon Sang Ho (giữa) cùng hai diễn viên Kim Hyun Joo và Bae Hyun Sung tại buổi công chiếu phim Paradise Lost trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2026 ẢNH: AFP

Ngày 19.10, hãng CJ ENM của Hàn Quốc tiết lộ Paradise Lost đã được bán bản quyền cho 118 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đáng chú ý, doanh thu từ thị trường quốc tế đã vượt chi phí sản xuất ròng, giúp bộ phim thu hồi vốn trước khi chính thức ra rạp. Công ty cho rằng kết quả này là nhờ niềm tin của người mua vào đạo diễn Yeon Sang Ho và nhờ mạng lưới phân phối rộng khắp mà họ đã xây dựng được qua nhiều năm bán phim Hàn Quốc ra nước ngoài.

Với sự tham gia của Kim Hyun Joo và Bae Hyeon Sung, Paradise Lost xoay quanh một người mẹ có con trai mất tích suốt chín năm. Cuộc sống của cô một lần nữa đảo lộn khi người con mà cô tưởng đã qua đời từ lâu bất ngờ trở về. Phim dựa trên tiểu thuyết Black Inferno của Oh Sung Eun, khai thác các chủ đề gia đình, tình mẫu tử và những bí ẩn tâm lý, đặt nhân vật vào những tình huống đầy bất ngờ.

Yeon Sang Ho duy trì sức hút sau Train to Busan

Paradise Lost được săn đón tại các liên hoan phim trước khi ra rạp ẢNH: AFP

Paradise Lost thu hút sự chú ý khi liên tiếp góp mặt tại các liên hoan phim quốc tế. Hồi tháng 9, tác phẩm dự Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 51 trong hạng mục Trình chiếu Đặc biệt. Đầu tháng 10 vừa qua, Paradise Lost đến Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31. Đáng chú ý, cả bốn suất chiếu của phim tại Busan đều bán hết vé. Tiếp nối thành công này, tác phẩm do Yeon Sang Ho cầm trịch sẽ có buổi ra mắt tại Mỹ trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hawaii với hai suất chiếu dự kiến diễn ra vào ngày 1.11 và ngày 4.11. Việc được lựa chọn tại nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế góp phần gia tăng sự chú ý dành cho tác phẩm trước khi phát hành.

Sức hút của Paradise Lost một phần lớn đến từ đạo diễn Yeon Sang Ho. Ông là cái tên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, gây tiếng vang với nhiều tác phẩm ăn khách: Train to Busan, Peninsula, Psychokinesis... Trong đó, Train to Busan gây tiếng vang lớn hơn cả. Đây là phim Hàn Quốc đầu tiên trong năm 2016 phá kỷ lục về số lượng khán giả với hơn 10 triệu người xem.

Yeon Sang Ho thường khai thác những câu chuyện mang màu sắc kinh dị, tâm lý, kết hợp yếu tố giật gân với các vấn đề xã hội và cảm xúc con người. Với Paradise Lost, nhà làm phim này tiếp tục phát triển hướng tiếp cận tâm lý, đặt trọng tâm vào tình mẫu tử và những bí ẩn xoay quanh sự mất tích của một đứa trẻ.

Paradise Lost dự kiến khởi chiếu tại các rạp Hàn Quốc vào ngày 21.10.2026. Tại Việt Nam, tác phẩm cũng được ấn định ra mắt vào tháng 11 tới.