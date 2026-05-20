Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Ngôi chùa 'trăm rồng' chỉ có 2 chư tăng

Phạm Hữu
20/05/2026 06:00 GMT+7

Từ nền chùa cổ hoang phế hơn 100 năm, chùa Phật Bảo trong hẻm nhỏ đường Hồng Bàng (TP.HCM) được tái thiết với hàng trăm hình rồng chạm khắc độc đáo nhưng chỉ có 2 chư tăng trú ngụ, chuyên tâm tu tập.

Hòa thượng đạo hiệu Thượng Minh Hạ Chơn, Thành viên Hội đồng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết, lịch sử của ngôi chùa này bắt đầu từ năm 1886. Theo lời kể, nguồn gốc của chùa có sự gắn kết mật thiết với các hòa thượng từ những tổ đình danh tiếng như chùa Giác Lâm, Giác Viên. Thuở sơ khai, nơi đây mang tên chùa Tứ Phước, tọa lạc trên diện tích đất rộng lớn lên đến hơn 10.000 m2.

Tuy nhiên, sau khi các vị trụ trì tiền bối viên tịch mà không có người kế thừa, ngôi chùa cổ 140 năm rơi vào cảnh "vườn không nhà trống", bị bỏ phế trong nhiều thập kỷ. Cho nên kết cấu chùa Tứ Phước cũ bị mối mọt tàn phá, sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại nền đất cũ cùng những cây cổ thụ to lớn ở khu vực trước sân chùa. Diện tích đất ban đầu cũng dần bị thu hẹp qua thời gian, hiện chỉ còn khoảng hơn 1.000 m2 được công nhận chính thức.

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 1.

Chùa Phật Bảo nằm trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 2.

Chùa được xây dựng năm 2008 trên nền một ngôi chùa cổ có tên Tứ Phước được xây dựng năm 1886

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 3.

Chùa có thiết kế với 3 tầng, xây dựng bằng bê tông kiên cố

ẢNH: PHẠM HỮU

Đến năm 2008, hòa thượng Thượng Minh Hạ Chơn về tiếp quản rồi tái thiết. Từ nền chùa trăm tuổi cũ nát không còn khả năng sử dụng thành một ngôi chùa mới khang trang, lộng lẫy nhờ sự phát tâm cúng dường đóng góp của phật tử. Cùng với việc xây mới, hòa thượng đã quyết định đổi tên chùa từ Tứ Phước thành Phật Bảo.

Khác với những ngôi chùa Việt truyền thống, chùa Phật Bảo mang phong cách kiến trúc riêng biệt do chính ý tưởng của hòa thượng, đồng thời pha trộn những nét hiện đại và phương Tây. Hai tông màu chủ đạo ở chùa là vàng và trắng bao phủ toàn bộ không gian, tạo nên vẻ thanh thoát nhưng không kém phần uy nghiêm.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của chùa chính là hình tượng rồng xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ các hàng cột đến những bức phù điêu tinh xảo. Ước tính, có đến hàng trăm hình tượng rồng được chạm trổ trong khuôn viên chùa. Chỉ riêng mỗi bức phù điêu đã có thể mang từ 7 - 8 con rồng.

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 4.

Ở tầng 2 là chánh điện rộng lớn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 5.
Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 6.

Điểm đặc biệt ở chùa Phật Bảo là ngôi chánh điện thờ Đức Phật Thích Ca và Bồ Đề Đạt Ma đối diện nhau

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 7.

Khu vực hành lang phía trước chánh điện

ẢNH: PHẠM HỮU

Cách bài trí bên trong chánh điện cũng rất đặc biệt không theo lối "tiền Phật hậu tổ" như các chùa khác mà ở đây thờ Đức Phật Thích Ca và Bồ Đề Đạt Ma đối diện nhau trong chánh điện. Ngoài ra, chùa còn có tháp thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và giảng đường sức chứa 300 người, khu nhà khách dành cho phật tử phương xa về tu học.

Cũng theo hòa thượng, dù chùa Phật Bảo lộng lẫy và thu hút nhiều người đến quay phim, chụp ảnh, vẫn giữ không gian tu tập tĩnh lặng. Bởi chùa chỉ chủ trương chuyên tu, không tổ chức các hoạt động tín ngưỡng dân gian hay các buổi đãi cơm chay rầm rộ để tập trung vào việc cho các chư tăng đến tu tập, tụng kinh, bái sám.

Vào các ngày cuối tuần, phật tử ở các đạo tràng lại tụ họp về đây tụng kinh từ sáng đến chiều, sau đó rời đi. Dù chùa Phật Bảo có diện tích rộng lớn nhưng chỉ có 2 chư tăng trú ngụ là hòa thượng đạo hiệu Thượng Minh Hạ Chơn cùng 1 đệ tử.

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 8.

Nét đặc trưng của kiến trúc chùa là màu vàng và trắng, đồng thời có rất nhiều hình tượng rồng xuất hiện khắp nơi ở chùa

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 9.

Rồng được trang trí ở bậc tam cấp khi vào cửa chính của chùa

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 10.

Tháp nằm trước chùa, nơi thờ Quan Thế Âm Bồ Tát

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Chỉ có 2 chư tăng, hàng trăm hình rồng chạm khắc - Ảnh 11.

Dù là chùa, có diện tích rộng lớn nhưng nơi đây chỉ có 2 chư tăng trú ngụ chính thức và chỉ là nơi chuyên tu, ít tổ chức các hoạt động Phật sự cộng đồng

ẢNH: PHẠM HỮU

 

Chùa cổ hơn 120 năm ở TP.HCM, có 2 hầm bí mật nằm dưới tượng Phật

Tồn tại hơn 120 năm, chùa cổ Long Hoa (TP.HCM) còn có 2 căn hầm bí mật nằm dưới tượng Phật từng được sử dụng làm căn cứ kháng chiến.

