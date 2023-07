Chuẩn bị cất nóc dự án hơn 1.300 căn hộ chất lượng cao tại Thủ Dầu Một

Khu căn hộ chất lượng cao Happy One Central gồm 40 tầng cao và 0 tầng hầm, cung cấp hơn 1.300 căn hộ và dự kiến đón gần 5.000 cư dân về sinh sống sau bàn giao. Tại đây, cư dân tương lai hoàn toàn có thể tận hưởng không khí trong lành từ 1.03ha diện tích tiện ích, cây xanh và mật độ xây dựng chỉ chiếm 34%.

Cột mốc quan trọng trong hành trình "về đích"

Trước những thách thức của thị trường nói chung và bất động sản nói riêng, Vạn Xuân Group vẫn luôn nỗ lực để giữ vững sứ mệnh "kiến tạo không gian sống, làm hài lòng khách hàng". Theo đó, trong suốt thời gian qua, với sự nỗ lực của gần 2.000 lao động và sự chung tay của các đối tác uy tín như: Tổng thầu Central, tư vấn giám sát Artelia, các hoạt động tại công trường dự án luôn diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, Vạn Xuân Group cũng đã tự tin chào đón hàng trăm lượt khách hàng tham quan thực tế, điều mà không phải công trường nào cũng có thể đáp ứng tốt.

Khách hàng tham quan thực tế công trường dự án Happy One Central

Dự kiến cất nóc vào giữa tháng 7.2023 được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình "về đích" của Happy One Central. Không chỉ vậy, song song với sự kiện cất nóc, chủ đầu tư cũng sẽ chính thức khai trương và chào đón quý cư dân tương lai tham quan căn hộ thật ngay tại công trường dự án để có thể tận mắt nhìn ngắm tổ ấm của mình.

Căn hộ mẫu tại nhà điều hành (số 26 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) vẫn rộng cửa chào đón Khách hàng mỗi ngày

Đồng thời, một số tiện ích nổi bật và gắn liền với nhu cầu thư giãn của cư dân tương lai như: Phòng tập Golf 3D, thư viện, khu vui chơi trẻ em, khu bilac/bida… cũng sẽ được hoàn thiện dịp này nhằm giúp khách hàng và cư dân dễ dàng hình dung về không gian sống sôi động tại Happy One Central.

Với mục tiêu bàn giao nhà đợt một vào quý 1/2024, Vạn Xuân Group cùng các đối tác tiếp tục nỗ lực trong giai đoạn hoàn thiện căn hộ, chuỗi tiện ích nhằm sớm đưa không gian sống chất lượng cao ngay trung tâm Thủ Dầu Một vào vận hành, giúp cư dân an cư.

Anh Hưng, cư dân tương lai của Happy One Central chia sẻ: "Với vị thế ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một, dự án hoàn toàn đáp ứng được hết nhu cầu thiết yếu cho các thành viên gia đình trong việc di chuyển đến nơi làm việc, các khu vực giải trí, thương mại, trường học và bệnh viện. Hy vọng, với sự hợp tác phát triển cùng các đối tác uy tín trong và ngoài nước, Happy One Central sẽ là nơi an cư lý tưởng và trở thành cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng mà tôi vẫn mong đợi".

Lực hấp dẫn từ khu căn hộ biểu tượng

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ và cất nóc giữa tháng 7 năm nay, Happy One Central còn là khu căn hộ tại Bình Dương sử dụng công nghệ ánh sáng mặt dựng và ánh sáng cảnh quan độc đáo. Hệ thống đèn led công nghệ cao bao phủ toàn bộ mặt dựng với phần trình diễn được cài đặt kỳ công hứa hẹn mang đến những tác phẩm thú vị nhất.

Không chỉ vậy, cầu kính trên không cũng sẽ chính thức khởi công cuối tháng 7, khi hoàn thành là niềm tự hào của cư dân Happy One Central. Với sự hợp tác của Tập đoàn Đại Dũng thực hiện - một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nhà thép tiền chế, sản xuất kết cấu thép công nghệ cao phục vụ các ngành xây dựng, công nghiệp mũi nhọn trọng điểm quốc gia như: sân bay, nhà máy lọc dầu, cầu đường, điện - viễn thông, các khu công nghiệp, siêu thị, nhà tháp cao tầng bằng kết cấu thép,… từ đơn giản đến phức tạp; với các dòng sản phẩm tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn - sẽ là bảo chứng cho chất lượng thi công và độ bền của công trình.

Phối cảnh tổng thể về đêm của Happy One Central ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một

Ngoài các công trình mang tính biểu tượng nêu trên, Happy One Central còn mang đến trải nghiệm sống chất lượng cao với hệ thống 68 tiện ích nội khu: khu chiếu phim trên không, hồ bơi vô cực, hồ jacuzzi, hồ bơi trẻ em, quảng trường ánh sáng, hồ cá KOI, khu café ngoài trời, khu BBQ, gym & yoga, khu thiền trên không, đài quan sát, đài thiên văn…



Chào mừng sự kiện cất nóc, bên cạnh chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn gồm: tặng ngay 350 triệu đồng và 12 chỉ vàng cũng như hỗ trợ lãi suất 0% trong 3 năm liên tục, Vạn Xuân Group cũng sẽ dành nhiều quà tặng giá trị khác chỉ dành riêng cho dịp đặc biệt này.

Tìm hiểu thêm tại: https://central.happyone.vn/

Hoặc liên hệ hotline: 0929 009 555.