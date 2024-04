Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 bằng thi Rung chuông vàng

Trẻ lớp lá hào hứng thi Rung chuông vàng THÚY HẰNG

Hội thi Rung chuông vàng năm học 2023-2024 của trẻ em khối lớp lá (5-6 tuổ) vừa diễn ra tại Trường mầm non Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM hôm nay, 15.4, với 50 bé tham gia. Mô phỏng phiên bản gameshow Rung chuông vàng trên truyền hình, 50 bé sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra bằng cách giơ thẻ ghi số 1, 2, hoặc 3.

Trước đó, từ ngày 3.4, vòng thi sơ kết đã diễn ra ở 5 lớp lá, sau đó chọn ra mỗi lớp 10 bé xuất sắc nhất để thi vòng thi cấp trường vào hôm nay.

Sự háo hức của các thí sinh nhí

Sân chơi cho trẻ lớp lá, để các bạn nhỏ vững vàng bước vào lớp 1

Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường (áo trắng), động viên các thí sinh nhí tự tin trước các câu hỏi

Bộ câu hỏi chính bám sát chương trình Giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT, gồm 70 câu hỏi ở 5 lĩnh vực phát triển của trẻ: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm - kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Các câu hỏi được sắp xếp với độ khó tăng dần. Người soạn thảo, phê duyệt bộ câu hỏi là các giáo viên và ban giám hiệu nhà trường. "Trẻ nhỏ không cần ôn luyện, chuẩn bị gì căng thẳng trước hội thi. Tất cả các kiến thức đều nằm trong chương trình Giáo dục mầm non các con đã được học hàng ngày cùng các giáo viên trên lớp", cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Mỹ, Q.7, cho biết.

Không khí của hội thi rất hào hứng, đông đảo phụ huynh có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho các bé. Các cổ động viên nhí còn tự trang trí các băng rôn, mang xuống sân để cổ vũ cho các bạn của mình.

Đông đảo phụ huynh theo dõi, cổ vũ các con

Hội thi còn có các câu hỏi và phần quà cho các khán giả - cổ động viên nhí

Hơn nửa thời gian cuộc thi vẫn còn rất nhiều thí sinh nhí ngồi trên sàn thi đấu, các bé vẫn tập trung cao độ và trả lời dứt khoát đáp án. Khi được cô giáo là MC phỏng vấn "Bây giờ, con cảm thấy như thế nào khi là một trong những bạn xuất sắc nhất cuộc thi?", có bé mạnh dạn đáp: "Con cảm thấy rất vui và tự tin".

Trả lời hết 70 câu hỏi chính, vẫn còn tới 4 bạn nhỏ (đều cùng lớp lá 1) trên sàn đấu. Ban tổ chức phải dùng đến các câu hỏi phụ để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất. Chung cuộc, quán quân của hội thi Rung chuông vàng được tìm ra là bé Nguyễn Thái Hà, lớp lá 1. Giải nhì thuộc về bé Lê Nguyễn Khánh An, giải ba thuộc về bé Dương Hoàng Bách và người giành giải tư là bé Nguyễn Quốc Kim Ngân.

THÚY HẰNG

Băn khoăn tìm ra đáp án đúng THÚY HẰNG

Một chi tiết thú vị là năm học 2022-2023, bé Nguyễn Thái Hà, khi học lớp chồi 1 cũng là quán quân hội thi Rung chuông vàng dành cho lớp chồi

Bé Nguyễn Thái Hà và mẹ của mình

Bé Nguyễn Thái Hà và mẹ của mình THÚY HẰNG

Hội thi Rung chuông vàng được tổ chức nhiều năm nay ở Trường mầm non Phú Mỹ, Q.7. Cô Phạm Bảo Hạnh cho biết đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các bé mẫu giáo 5- 6 tuổi có cơ hội thể hiện tài năng và trí tuệ, đồng thời giúp các bé chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1.

"Mục tiêu của hội thi không chỉ giúp các bé có thêm nhiều kiến thức về thế giới xung quanh mà còn là nơi các bé được thể hiện sự tự tin, mạnh dạn, phát huy khả năng xử lý tình huống và thể hiện bản lĩnh của chính mình. Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và phát huy sân chơi này nhằm giúp cho các bé lưu giữ những kỷ niệm đẹp ở mái trường mầm non, là hành trang cho bé vững tin bước vào lớp 1", cô Phạm Bảo Hạnh chia sẻ.

THÚY HẰNG

THÚY HẰNG

Giọt nước mắt của bé Nguyễn Quốc Kim Ngân (người về thứ tư) trong vòng tay cô giáo và vòng tay bà của mình