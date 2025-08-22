Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Chuẩn bị khai trương trung tâm thương mại AEON đầu tiên tại ĐBSCL

Nguồn: AEON Việt Nam
Nguồn: AEON Việt Nam
22/08/2025 15:39 GMT+7

AEON Tân An có khoảng 30 gian hàng, diện tích sàn lên đến 27.000m², dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 9.2025. Đây là TTTM thứ 8 của AEON tại Việt Nam.

AEON Tân An nằm tại Số 84 tuyến tránh Quốc lộ 1, KP Bình Cư 3, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, ngay trên trục đường huyết mạch Hùng Vương. Vị trí liền kề Quốc lộ 1A và chỉ cách khoảng 1 km so với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương mang đến lợi thế giao thông vượt trội.

Tại họp báo giới thiệu TTTM AEON Tân An ngày 20.8.2025, ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: "AEON Tân An hướng tới phục vụ khu vực dân cư trong bán kính khoảng 15 phút lái xe, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của cộng đồng trong phạm vi dân cư vừa phải".

Chuẩn bị khai trương trung tâm thương mại AEON đầu tiên tại ĐBSCL - Ảnh 1.

TTTM AEON Tân An quy tụ đa dạng các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực thời trang, ẩm thực, phong cách sống và giải trí. Đặc biệt, nhiều thương hiệu lần đầu tiên ra mắt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Không chỉ là điểm mua sắm, AEON Tân An còn là nơi gắn kết cộng đồng với các khu vực đa dạng: sảnh sự kiện, sân khấu, khu vui chơi trẻ em, và rạp chiếu phim hiện đại. Bên cạnh đó, trung tâm chú trọng áp dụng các tiện ích số và dịch vụ tận tâm, giúp khách hàng có trải nghiệm tiện lợi và hiện đại hơn: hệ thống đỗ xe tự động, tủ khóa thông minh, bảng chỉ dẫn điện tử, khu giữ đồ, xe đẩy, phòng chăm sóc trẻ em và hỗ trợ xe lăn.

