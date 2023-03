Chuẩn bị lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia tại Bình Thuận

PV Thanh Niên ngày 21.3 có mặt tại vị trí sẽ diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Tại đây, rất nhiều công nhân, thợ máy, kỹ thuật viên của nhiều đơn vị đang ráo riết hoàn thiện sân khấu, lắp đặt thiết bị máy móc, trang trí. Sân khấu được thiết kế hoành tráng bằng hệ thống giàn sắt lắp ghép có thể chịu tải được hàng chục tấn. Sân khấu cho khán giả có thể đủ cho 4.000 người đã được chuẩn bị.

Ngoài ra, Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an và Tiểu ban An ninh trật tự do đại tá Lê Thanh Hùng - Phó giám đốc Công an Bình Thuận dẫn đầu, đã đến kiểm tra các khâu an ninh cho lễ khai mạc quan trọng này.