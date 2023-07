Chuẩn bị xét xử 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết do tính chất phức tạp của vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản (Tập đoàn Mường Thanh) nên cơ quan điều tra phải 5 lần điều tra bổ sung, do đó kéo dài từ 2019 đến nay.