Chuẩn bị xuất hiện phiên bản ChatGPT ‘lợi hại’ hơn

Tháng 11.2022, OpenAI (công ty khởi nghiệp ở San Francisco, Mỹ) gây xôn xao trên toàn thế giới khi công bố chatbot thử nghiệm tên gọi ChatGPT, có thể trả lời những câu hỏi, làm thơ và nói được gần như mọi đề tài được hỏi.

Giờ đây, OpenAI cho biết sẽ sớm cung cấp phiên bản thương mại gọi là ChatGPT Plus, thu phí 20 USD/tháng, theo báo The New York Times hôm 2.2.

Công ty cam đoan người đăng ký sẽ được truy cập thường xuyên chatbot, nhận được câu trả lời nhanh hơn và được tiếp cận những tính năng mới.

Đồng thời, hãng vẫn sẽ tiếp tục cung cấp phiên bản miễn phí của dịch vụ này.

ChatGPT làm được gì mà gây bão toàn cầu?

ChatGPT là ví dụ nổi trội nhất của một dạng chatbot có khả năng thu hút sụ chú ý của thế giới kinh doanh và dư luận nói chung trong những tuần gần đây.

Google, Meta và vô số công ty khởi nghiệp đã xây dựng những hệ thống tương tự đang dần lộ diện trên nền tảng Internet.

Là kết quả của hơn một thập niên nghiên cứu, các chatbot này đại diện cho sự thay đổi hoàn toàn cách thức phần mềm máy tính được xây dựng và sử dụng. Chúng được kỳ vọng sẽ tái tạo lại các công cụ tìm kiếm Internet như Google Search và Bing; trò chuyện như các trợ lý ảo Alexa và Siri; và các chương trình email như Gmail và Outlook.

Chúng cũng có thể soạn thảo văn bản kỹ thuật số cho gần như bất kỳ nội dung nào. Học sinh đã sử dụng ChatGPT để viết bài. Các công ty dùng chatbot để viết email và những tài liệu marketing khác.

Tuy nhiên, công nghệ trên mang theo những điểm trừ.

Do năng lực của các chatbot được tạo ra bằng cách phân tích những khối lượng lớn các văn bản kỹ thuật số trên nền tảng Internet, chúng sẽ không phân biệt được giữa thực tế và hư cấu, và có thể soạn thảo văn bản có nội dung chống lại phụ nữ và người da màu.