Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Chuẩn châu Âu trong từng nhịp sống Việt: Elmich và hành trình kiến tạo sự hài hòa

Nguồn: Elmich
Nguồn: Elmich
13/02/2026 15:30 GMT+7

Trong nhịp sống đa sắc của người Việt, Elmich không chỉ mang đến những món đồ gia dụng, mà còn gieo vào từng căn bếp hơi thở của sự hài hòa. Chuẩn châu Âu được tinh luyện thành tiện ích gần gũi, để mỗi gia đình tìm thấy phong cách riêng trong từng bữa cơm, từng khoảnh khắc sum vầy.

Không chỉ bán đồ gia dụng, Elmich bán sự phù hợp và hài hòa trong căn bếp Việt

Mỗi gia đình đều có nhịp sống riêng, và chính sự khác biệt ấy khiến cho khái niệm "căn bếp lý tưởng" trở nên đa dạng. Với gia đình nhiều thế hệ, căn bếp là nơi ông bà, cha mẹ và con cháu cùng nhau quây quần, đòi hỏi sự an toàn và tiện lợi. Với cặp vợ chồng trẻ, căn bếp lại cần sự hiện đại, gọn gàng và tiết kiệm thời gian. Người bận rộn mong muốn những thiết bị thông minh giúp họ nấu nhanh hơn, trong khi người yêu nấu ăn lại cần sự linh hoạt để thử nghiệm nhiều phong cách ẩm thực.

Elmich hiểu rằng không thể có một công thức chung cho tất cả. Vì vậy, thay vì áp đặt một kiểu bếp mẫu, Elmich thiết kế sản phẩm để hòa nhập vào đời sống của từng gia đình. Chuẩn châu Âu của Elmich không chỉ để trưng bày cho đẹp, mà để mang lại sự tiện ích thực sự.

"Tôi chọn Elmich không chỉ vì muốn sống xanh, sống khỏe, mà còn vì sản phẩm hợp với gu cá nhân của tôi. Từ kiểu dáng đến tính năng đều có nhiều lựa chọn, giúp căn bếp vừa an toàn, vừa tiện lợi và đúng phong cách tôi mong muốn", chị Hải Vũ (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

BST Chạm vào xanh: Nhiều phong cách sống, chung một nền tảng chất lượng

Lấy cảm hứng từ triết lý sống hài hòa và bền vững, BST Chạm vào xanh không tạo ra một khuôn mẫu chung, mà mở ra nhiều lựa chọn cho các gia đình.

Thay vì áp đặt một phong cách, bộ sưu tập mang đến nhiều sắc thái – để căn bếp có thể ấm áp, sang trọng hay trẻ trung, tùy theo cá tính của người sử dụng.

Theo đó, với những tổ ấm coi bữa cơm là trung tâm kết nối, sắc nâu dịu của BST Mocha mang lại cảm giác gần gũi và an yên. Chất liệu an toàn, bền bỉ, cùng thiết kế dịu dàng, gần gũi giúp căn bếp trở thành nơi lưu giữ cảm xúc. Elmich chú trọng vào công nghệ chống dính Ceramic thân thiện, dễ vệ sinh, để việc nấu ăn trở thành niềm vui chứ không phải gánh nặng. Mocha không chạy theo sự phức tạp, mà ưu tiên sự an lành, chậm rãi, đúng tinh thần của những gia đình yêu nấu ăn tại nhà.

Chuẩn châu Âu trong từng nhịp sống Việt: Elmich và hành trình kiến tạo sự hài hòa- Ảnh 1.

BST gia dụng ceramic cao cấp Elmich Mocha mang đến những bữa ăn ấm áp, ngọt ngào cho từng khoảnh khắc sum vầy

Với những gia đình đề cao sự sang trọng trong căn bếp, Riverstone mang ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế, biến căn bếp thành một phần của không gian nội thất cao cấp. Chất liệu inox cao cấp chống gỉ, công nghệ đáy từ đa lớp giúp tiết kiệm năng lượng, đồng thời đảm bảo độ bền vượt trội. Riverstone không chỉ là dụng cụ nấu nướng, mà còn là điểm nhấn thể hiện vị thế và gu thẩm mỹ của chủ nhà.

Chuẩn châu Âu trong từng nhịp sống Việt: Elmich và hành trình kiến tạo sự hài hòa- Ảnh 2.

BST gia dụng cao cấp Elmich River Stone mang cảm hứng sang trọng, thanh lịch cho gian bếp

Mang đến sự trẻ trung, cá tính cho những gia đình hiện đại chính là BST Blueberry. Màu sắc tươi mới, thiết kế gọn nhẹ, công nghệ nấu nhanh và tiện lợi giúp tiết kiệm thời gian, phù hợp với nhịp sống năng động. Elmich tích hợp nhiều tính năng thông minh, từ tay cầm chống nóng đến lớp phủ chống dính an toàn, để việc nấu ăn trở thành trải nghiệm sáng tạo. Giúp căn bếp vận hành nhanh hơn, linh hoạt hơn - phù hợp với nhịp sống chuyển động không ngừng.

Khám phá thêm chủ đề

Elmich hài hòa trong căn bếp Việt chuẩn châu Âu Đồ gia dụng chất lượng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận